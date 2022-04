Ella es Laura Pérez, la mujer que acaba de dar el "Sí, acepto" al actor Carlos de la Mota Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carlos de la Mota y Laura Pérez Credit: Carlos de la Mota/Instagram ¡Carlos de la Mota se va a casar! Una mujer le acaba de dar el "Sí, acepto" al actor dominicano, la misma que le viene robando el sueño desde hace algún tiempo, y que finalmente se ha convertido en su prometida. ¿Ya sabes quién es la guapísima Laura Pérez? Empezar galería ¿Quién es la prometida de Carlos de la Mota? Laura Pérez Credit: Laura Pérez/Instagram Según se presenta ella misma en sus redes sociales, la también dominicana es madre de una niña llamada Mía, comunicadora, maestra de ceremonias y locutora comercial. ¡Parece ser el mejor complemento para su coterráneo! 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Un amor a los cuatro vientos Desde hace algún tiempo la pareja viene compartiendo en redes sociales los felices momentos que pasan juntos. Se les ha visto lo mismo disfrutando de la playa y el sol, que celebrando el Día de los Enamorados, o acompañándose en espacios profesionales. 2 de 7 Ver Todo ¡Una tremenda mamá! A pesar de que pasa mucho tiempo con de la Mota, Pérez no sacrifica los espacios de su hija Mía, quien es, según las palabras de la presentadora, "la luz de mi vida" y su motor impulsor. 3 de 7 Ver Todo Anuncio La sorpresa de Carlos de la Mota Pero lo que los seguidores del actor y la comunicadora no se esperaban era que los iban a sorprender con la noticia de su compromiso en la noche del sábado. Fue durante un evento privado que el actor subió a la tarima, tomó el micrófono y le pidió a su pareja que se acercara al centro de la pista de baile para hacerle una petición. 4 de 7 Ver Todo Una declaración de amor "Yo lo único que quiero decirte, Laura, es que te amo y que te adoro, y que quisiera que duraras todos los días de tu vida conmigo y quiero que cantes esta canción conmigo y que quisiera que te cases conmigo", le dijo el actor delante de todos a su novia. 5 de 7 Ver Todo ¿Qué respondió la novia? Ante esta declaración de amor y petición de matrimonio, Pérez se mostró muy emocionada. "Soy tan afortunada de tenerte, gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. Te amo Carlos", escribió en Instagram junto a un video del momento. Luego se vio a de la Mota postear una foto del anillo de su prometida, que acompañó con las palabras: "Ella dijo ….. SI" 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Que vengan muchos años de amor! Toda en la vida del actor parece ir viento en popa. No solo en el ámbito personal, ya que en el profesional se le vio incursionando en la política de su país de origen a la vez que sigue con su carrera actoral. A alcanzar todas estas metas lo acompaña su pareja, quien estuvo junto a él en las grabaciones de El amor cambio de piel, en México. Les deseamos muchos años más de amor a esta hermosa pareja. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

