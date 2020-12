Close

"Mi segunda vez en 5 meses": Carlos de la Mota anuncia que vuelve a tener COVID-19 "Haciéndome una prueba rutinaria por el ejercicio de mis funciones he sido notificado positivo a COVID-19, mi segunda vez en 5 meses", informó este miércoles el actor. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A cinco meses de haber superado la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el actor dominicano Carlos de la Mota vuelve a ser portador del virus. El galán de exitosas telenovelas de Televisa como Lo que la vida me robó, Corazón indomable y, más recientemente, Médicos, línea de vida, informó este miércoles en su cuenta de Twitter que dio nuevamente positivo en la prueba de detección de la COVID-19. "Haciéndome una prueba rutinaria por el ejercicio de mis funciones he sido notificado positivo a Covid19, mi segunda vez en 5 meses", compartió el intérprete de 45 años. "Esta es la segunda vez que me da Covid19 en 5 meses. La primera vez fue a mediados de mayo", reiteró el ahora miembro del gabinete del actual presidente dominicano. Image zoom Carlos de la Mota | Credit: Mezcalent De la Mota, que está desde hace meses centrado en su cargo político, comunicó que afortunadamente se encuentra bien y sin ningún síntoma patente. "En este momento me encuentro bien, sin síntomas y de buen ánimo. Con Dios y mis médicos espero superar esta enfermedad pronto", notificó el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su neumóloga, la Dra. Maribel Jorge, explicó en las redes sociales que, aunque los casos de reinfección por SARS-CoV-2 no son tan frecuentes, existen, por lo que no hay que bajar la guardia en ningún momento, ni siquiera si ya se superó la enfermedad. Image zoom Carlos de la Mota en Médicos, línea de vida | Credit: Cortesía TELEVISA "El Covid es el personaje de las mil caras y el tema de la reinfección sigue siendo un debate entre la clase médica. En vista de que Carlos de la Mota por su posición y la cantidad de personas con las que tiene contacto a diario ha decidido hacer esto público, coincidencialmente dos pacientes míos con él hoy tienen Covid por segunda vez. En estos meses hemos tenido cuatro solos, sólo no bajar la guardia porque como dije antes las segundas vueltas no son buenas. A Dios gracias Carlos [está] en excelentes condiciones y ánimo", compartió la doctora a través de su perfil de Instagram. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

