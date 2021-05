EXCLUSIVA: ¡Carlos Calderón y Vanessa Lyon se casan! El conductor mexicano, un solterón empedernido, le pidió matrimonio a la modelo y actriz venezolana en una inolvidable cita en Miami que le puso los nervios de punta. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este ha sido un gran año para el presentador mexicano Carlos Calderón, al menos en cuanto al amor se refiere. A principios de enero, el copresentador de Despierta América (Univision) no lo pudo esconder más y gritó a los cuatro vientos que estaba enamorado. ¿La afortunada? La actriz y modelo venezolana Vanessa Lyon. Desde esa revelación, los tortolitos han consolidad tanto su amor que el conductor se armó de valor y dio el primer paso para empezar una nueva vida al lado de Lyon. Con la ayuda de un puñado de cómplices que en todo momento le guardaron el secreto, Calderón preparó una velada perfecta para pedirle matrimonio a la modelo, con quien lleva alrededor de un año de relación. "Me dijo que tenía una junta con sus socios en un restaurante muy elegante y me pidió que me arreglara muy guapa, ya que por la cuarentena yo todo el tiempo estaba en pants", revela la actriz en exclusiva a People en Español. "Afortunadamente me avisó porque si me da el anillo en pants, ¡me da algo!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Compromiso de Carlos Calderon Credit: Palomera Group Sin más detalles, Lyon se preparó para el supuesto documental que estaría grabando un fotógrafo como parte del proyecto junto a los supuestos socios de Calderón. Pero lo que ocurría a su alrededor le parecía tan extraño que la intranquilizó hasta llegar a pensar que su novio estaba en negocios turbios. "Un chofer nos recogió [lo que] me pareció raro porque Carlos no toma, pero pensé que esta vez iba a celebrar con los socios. Nos llevó a un lugar que se veía como un hotel raro – en realidad era un aeropuerto privado – y yo empecé a imaginar cosas como qué raro todo esto, y luego vi que detrás de esa especie de hotel habían unos aviones y pensé: 'Seguro está en negocios raros', y me puse paranoica", confiesa la emocionada novia. "Cuando llegamos, nos recibe un chico muy amable, me dice: '¿Estás lista?'. Yo le digo: '¿Lista para qué? ¡¿Qué está pasando?!'". Compromiso de Carlos Calderon Credit: Palomera Group De acuerdo al plan de Calderón, nadie le podía decir el verdadero motivo de su presencia allí y muy a su pesar y temor, se vio obligada a subirse a un helicóptero para sobrevolar de Miami de noche. "Le pregunto a Carlos que por qué vamos en helicóptero y me dice que 'para mostrarme lo hermoso que es Miami y [para que] me enamore de la ciudad y así quedarme a vivir aquí'. Después de la vuelta [paseo] aterrizamos en la pista encima del restaurante donde están los socios'. Ahí si dije: ¡ay no! ¡Muy raros esos socios!'", comenta Vanessa, que actualmente reside en California. Pero antes de aterrizar y justo cuando el helicóptero se posicionó frente a la luna, Calderón lanzó la inesperada pregunta. "Me dice: 'Mira qué ciudad tan hermosa… tu familia, tus amigos y yo te queremos aquí. ¿aceptas ser mi prometida?", recuerda Vanessa que le preguntó su ahora prometido al presentarle el anillo. Compromiso de Carlos Calderon Credit: Palomera Group Al volver a tierra, fue recibida con un hermoso ramo de flores y las felicitaciones de todos los involucrados. "Obviamente la junta con los socios y el documental era[n] mentira", dice. La complicada operación valió la pena, ya que Vanessa le concedió el sí al hasta ahora eterno soltero de 49 años. "[Carlos] tiene un gusto impecable, [es] el anillo de mis sueños. No me imagino una manera más creativa de proponer", asegura. "Soy una suertudota. [Carlos es] un hombre con un corazón hermoso [que] está en extinción". ¡Felicidades!

