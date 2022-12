Carlos Calderón y Vanessa Lyon ¿de nuevo juntos? Tras varios rumores relacionados con su relación, Carlos Calderón da un conmovedor mensaje que podría dejar ver la reconciliación sentimental con Vanessa Lyon. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los conflictos que se suscitaron entre Carlos Calderón y Vanessa Lyon que ocasionaron su ruptura. Sin embargo, parece que la temporada navideña contribuyó para que los famosos limaran asperezas por el bien de su hijito León y, ahora, todo parece indicar que podría haber una reconciliación. Primero, el comunicador dio a conocer un video donde se le ve conviviendo con su niño, por un momento, se logra apreciar que la actriz está con ellos. Después, este dio a conocer una imagen con ambos y el pequeño posando para Navidad. Ahora, el presentador da a conocer un mensaje donde sale en defensa de Lyon y se deja entrever que podría haber un reencuentro sentimental. "[Se] han desencadenado muchos comentarios difíciles de llevar y que le causaron mucho dolor a mi familia; especialmente, a la mamá de mi bebé, Vanessa [Lyon]", mencionó Calderón en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. El famoso dio detalles de lo que ha estado viviendo con la madre de su hijo. "Quiero compartirles que, después de varios meses, hemos estado hablando de lo qué pasó y, sobretodo, del camino que queremos tomar después de estos problemas que fueron de pareja y que, lamentablemente se hicieron públicos y que trajo la asesoría de gente que no correspondían a lo que queríamos y que nos hicieron caer en esta trampa legal que fue lo que se reportó y que estaba muy lejos de reflejar lo que estábamos viviendo", explicó. "En algún punto era más de reconstruir nuestra relación y, simplemente, no era real lo que se estaba reportando". Carlos Calderón y famiia celebrando el Día de la Madre Credit: Cortesía: Palomera Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, el conductor de Despierta América salió en defensa de la también modelo. "Se puso en duda la reputación de ambos, pero sobretodo la de Vanessa. Como una mamá nueva pasó por un dolor horrible y le he dicho que siento mucho todo lo qué pasó y que no pudiera evitar que se desencadenaran así las cosas y que fue muy inmerecido todo lo que se ha reportado de ella y creo que injusto", comentó. "Como persona siempre ha tenido una reputación intachable. Doy fe de esto, que es una persona que simplemente está luchando por lo que quiere y la apoyo". Carlos Calderón aseguró que tanto él como Vanessa Lyon están buscando mejorar su relación y la Navidad la pasaron juntos como familia. "Que sepas Leoncito que tu mamá siempre ha sido una mamá súper comprometida", dijo. Carlos Calderón y Vanessa Lyon Credit: Carlos Calderón Instagram "Profesionalmente, me consta que trabaja muy duro", agregó. "Nosotros vamos a trabajar en seguir sanando todo esto y como papás estamos súper comprometidos en dejarle a León una historia más bonita, la de una familia que pone en corazón por delante".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carlos Calderón y Vanessa Lyon ¿de nuevo juntos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.