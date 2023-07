La condición que se pusieron Carlos Calderón y Vanessa Lyon para regresar La actriz ha revelado cuál fue el punto definitivo para que retomaran su amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Están felices, enamorados y en paz. Así se han mostrado Vanessa Lyon y Carlos Calderón desde su reconciliación a finales del año pasado. La pareja derrocha miel en cada aparición y ni quieren ni pueden ocultarlo. La actriz ha contado a sus seguidores, siempre curiosos por saber de su vida, qué ha hecho el cambio en su relación. Y es que, tal y como Vanessa ha confirmado, hay un antes y un después en su unión con Carlos. Un punto de inflexión que lo ha transformado todo para bien y que fue la condición que se pusieron antes de retomar su relación. Vanessa Lyon; Carlos Calderón Vanessa Lyon; Carlos Calderón | Credit: Instagram (x2) Una de las seguidoras de la feliz mamá de León le preguntaba sobre el papel de la fe y la religión en sus vidas. Fue justamente ahí donde la artista confesó cómo ha ido todo a partir de ese compromiso con Dios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sus vidas mejoraron desde que pusieron a Dios en el centro de su familia", le escribió una usuaria. A lo que Vanessa respondió: "100%. Fue la condición número uno para regresar", admitió junto a la imagen que así lo muestra. Vanessa Lyon y Carlos Calderón Vanessa Lyon y Carlos Calderón | Credit: IG/Vanessa Lyon La pareja está comprometida no solo en su relación como pareja, sino también con Dios. De hecho, toman los cursos impartidos por Rashel Díaz y su esposo Carlos García, además de acudir a la iglesia religiosamente. Un cambio que se ha hecho evidente en sus vidas y con el que empapan de amor, buen ejemplo y felicidad a su pequeñín.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La condición que se pusieron Carlos Calderón y Vanessa Lyon para regresar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.