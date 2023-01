Carlos Calderón y Vanessa Lyon también festejaron juntos el fin de año con su hijo, ¡míralos! Carlos Calderón y Vanessa Lyon parecen haber confirmado que dejaron muy atrás el conflicto del año pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderón y Vanessa Lyon han vuelto a ser noticia desde que a la expareja se les viera juntos y más unidos que nunca celebrando las Navidades junto a su pequeño, León, algo que hizo pensar a muchos en una posible reconciliación. Si bien ninguno de los dos ha afirmado que ya sean pareja nuevamente, lo cierto es que cada vez quedan menos dudas de la aparente reconciliación entre ambos. No es solo que a los padres de León se los vio juntos en Nochebuena, sino que también estuvieron unidos en fin de año, como dejó ver el actor y presentador en sus redes sociales. "Nuestros mejores deseos para el 2023 de parte de mi familia a todos ustedes. ❤️❤️❤️", escribió Calderón en Instagram junto a una foto con Lyon y su hijo. Además, compartió una potente frase de Francis Scott Fitzgerald. "Nunca es demasiado tarde o, en mi caso, demasiado pronto para ser quien quieres ser. […] De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa". Muchos fueron los seguidores que le dejaron los mejores deseos a la familia para el nuevo año. "Feliz año Carlitos para ti y tu bella familia❤️"; "lluvia de bendiciones para esta familia en este nuevo año 2023 y siempre, un hijo lo vale todo"; "Carlitos que lindo verlos juntos 😍"; "bellos los 3 juntitos !!!! Bendiciones para siempre", les dijeron. Carlos Calderón y Vanessa Lyon Credit: Carlos Calderón Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Calderón dejó claro a finales de diciembre que los conflictos con Lyon, que una vez acapararon los titulares de la prensa, habían quedado atrás. "Quiero compartirles que, después de varios meses, hemos estado hablando de lo que pasó y, sobretodo, del camino que queremos tomar después de estos problemas que fueron de pareja y que, lamentablemente se hicieron públicos", dijo. "Nosotros vamos a trabajar en seguir sanando todo esto y como papás estamos supercomprometidos en dejarle a León una historia más bonita, la de una familia que pone en corazón por delante".

