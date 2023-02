Así es la nueva vida de Carlos Calderón y Vanessa Lyon, ¡más enamorados que nunca! La pareja vive una auténtica luna de miel siempre en compañía de su pequeño León. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 terminó con un sueño cumplido para Vanessa Lyon y Carlos Calderón: consolidar la vida familiar que, por circunstancias personales y ya superadas, se había parado. Ahora, la pareja se muestra más unida y enamorada que nunca por su hijo León y por el enorme amor que se tienen. Los prometidos se han dado una nueva oportunidad que han presumido discretamente en las redes a través de imágenes y mensajes. Carlos y Vanessa se han convertido en el gran apoyo el uno del otro, en lo personal y profesional. Hace unas semanas viajaban a Los Ángeles para un proyecto del conductor del que no han dado muchas pistas y allí estaba su pareja y su hijo, al pie del cañón. Por su parte, la modelo y actriz sigue inmersa en sesiones de fotos y otros asuntos laborales que trata de combinar con su faceta favorita, la de mamá. Vanessa Lyon Vanessa Lyon; Carlos Calderón | Credit: Instagram (x2) En estos días, la pareja compartía un momento entrañable con la familia de Vanessa. "Hoy estuvimos en el cumple de mi sobrina Chloe", escribió la feliz mamá junto a unas imágenes de lo más amorosas. En ellas muestra a su pequeño disfrutando de sus primas y también al presentador pasándolo en grande con su hijo. Carlos Calderón familia León jugando con su prima Chloe | Credit: IG/Vanessa Lyon Carlos Calderón familia León con su prima y su tía | Credit: IG/Vanessa Lyon La inesperada salida de Carlos León de Despierta América, por otro lado, le ha permitido pasar más tiempo de calidad en familia y recuperar muchos momentos especiales que antes le era imposible tener. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta etapa, Vanessa ha sido su fiel compañera y un apoyo incondicional para su novio, a quien la gente echa muchísimo de menos. "Esto se lo dicen mucho cuando lo reconocen en la calle o lugares donde vamos, tanto en Los Ángeles como aquí", escribió hace poco Vanessa en sus historias de Instagram. "Al final se respeta la decisión de quien la tomó. Que les vaya bonito y que Dios los bendiga". Carlos Calderón y su hijo León Carlos Calderón y su hijo León | Credit: IG/Vanessa Lyon Vanessa Lyon y su pequeño León Vanessa Lyon y su pequeño León | Credit: IG/Vanessa Lyon Por el momento, la pareja no ha contado mucho más de lo que Carlos se trae entre manos televisivamente hablando y si, más pronto que tarde, estará de regreso. Lo que es un hecho es el amor, el cariño y las inmensas ganas de su público de volver a verle en acción en la pantalla chica. Mientras llega, él se dedica a disfrutar del amor de los suyos y vivir esta nueva etapa en familia con toda la gratitud y felicidad posible.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así es la nueva vida de Carlos Calderón y Vanessa Lyon, ¡más enamorados que nunca!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.