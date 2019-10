Carlos Calderón se confiesa en Despierta América: "Sufro de depresión" El también arquitecto abrió su corazón en conversación con Raúl González durante su turno en la serie ¿Quiénes somos?. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El conductor Carlos Calderón es uno de los personajes más cómicos del programa matutino Despierta América (Univision), sin embargo, el mexicano confesó que sufre de depresión. El también arquitecto abrió su corazón en conversación con Raúl González durante su turno en la serie ¿Quiénes somos?, en la que el programa intenta presentar a su talento al público de una manera transparente y desde la comunidad de su hogar. Image zoom Instagram/Carlos Calderón "Yo sufro de depresión desde hace muchos años, lo sé", confesó. "Igual que soy chaparrito, tengo mi pancita chelera, tengo mi depresión. He probado antidepresivos, he probado todo y he comprobado que la mejor solución para no estar deprimido es estar alegre". "Yo me quería venir a Estados Unidos desde que me acuerdo", fue otra de las revelaciones que hizo relatando que su oportunidad para emigrar de México a suelo estadounidense fue con un contrato en televisión luego de haber estudiado arquitectura. Además, Calderón dijo recuerda a su fallecido padre con un corazón tranquilo luego de haber cumplido la última voluntad de su progenitor y arrojar sus cenizas en el lugar acordado. Image zoom Instagram Despierta América ¿Quiénes somos? Todos los días vemos a los conductores de Despierta América a través de la pantalla de Univision dando noticias y presentando su mejor energía con grandes invitados. Eso está cambiando. En un nuevo segmento del programa Despierta América llamado ¿Quiénes somos? sus presentadores y colaboradores se irán desnudando para el público en un intenso viaje por sus vidas. Advertisement

