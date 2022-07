Carlos Calderón habla por primera vez de la "dolorosa" situación que atraviesa El conductor mexicano, quien se ha mantenido muy privado tras su separación y posterior enfrentamiento legal con Vanessa Lyon, ha compartido unas palabras con sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta ahora, Carlos Calderón ha preferido mantener su sentir ante lo sucedido con su expareja Vanessa Lyon, en su privacidad. Sin embargo, este miércoles, el conductor mexicano hizo una excepción para mandar un mensaje a sus seguidores en redes. Lo hizo a través de sus historias de Instagram y un escrito breve, conciso y directo, donde no esconde cómo se encuentra en estos momentos tan críticos a nivel personal. Unas palabras que llegan poco después de la entrevista a Karen Lungarelli, abogada de Calderón, realizada por People en Español en la que aclaró cómo era la situación legal del copresentador de Despierta América con la madre de su hijo. Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: IG/Carlos Calderón Con todo ya explicado y aclarado por su representante legal, Carlos, que hasta el momento tiene desactivados sus comentarios en dicha red para evitar más polémica, finalmente habló y expresó no solo cómo está, sino cómo se replantea lo que viene. "Estoy pasando por una situación extremadamente dolorosa. Por respeto, no hablaré de la mamá de mi hijo. Estamos trabajando por el mejor futuro para él", escribió en este mensaje breve pero claro. Carlos Calderón Mensaje de Carlos Calderón | Credit: IG/Carlos Calderón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos testimonios, el suyo y el de su abogada, dejan claro que a pesar de la fractura entre ellos como pareja y los hechos sucedidos y puestos en manos de la justicia, por encima de todo está el bien de su hijo León, quien en septiembre cumplirá un añito. Aunque cada uno por separado, ambos papás se han mostrado así de felices y entregados al pequeño, su máxima prioridad en cada momento.

