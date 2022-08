¡Así fue el regreso de Carlos Calderón a Despierta América tras días de ausencia! Después de tomarse un respiro de su programa en medio de su separación de Vanessa Lyon, no precisamente en los mejores términos, el presentador hizo un regreso triunfal y lleno de energía. "Eres indispensable". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido días convulsos para Carlos Calderón quien ha pasado de ser quien comenta las noticias que atañen la vida de los demás, a ser el protagonista de la suya propia, sin querer. Su separación de Vanessa Lyon, envuelta en un escándalo y cruce de acusaciones, le ha puesto a él y a la actriz en el punto de mira. Quizás por eso es que estos días pasados el conductor no ha estado en su programa Despierta América, donde sus seguidores le han echado de menos. Esta semana, para alegría de muchos, Carlitos regresaba al mañanero y lo hacía de una forma muy especial que los televidentes han querido destacar. A pesar de lo vivido en lo personal, aterrizó con una fuerza y una energía que no ha pasado desapercibida. Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Mezcalent Desde la mesa de la farándula, Sin rollo, el presentador mexicano opinó sobre los temas del día con todo el ímpetu y entrega de siempre, dejando fuera del plató la tristeza y preocupación que pueda estar generándole la situación personal que vive. Muchos de los seguidores del programa agradecieron verle de nuevo y así se lo dejaron saber. "No puedes faltar Carlitos, eres indispensable", "Me dio gusto ver a Carlos de regreso", escribieron felices de tenerle en el show. También hubo quien le recriminó y criticó el supuesto comportamiento con Vanessa tras su separación, un asunto que está en manos de los abogados y que él no ha vuelto a mencionar públicamente. Carlos se limitó a escribir un único comunicado en sus redes diciendo que no iba a hablar de la madre de su hijo León, y así ha sido desde entonces. Un comportamiento que nada tiene que ver con el de Vanessa quien, por el contrario, no ha ocultado cuál es su situación de escasez económica desde su separación y lo que está haciendo para remediarla. La modelo se encuentra buscando casa y buscándose la vida profesionalmente para poder hacer frente a los gastos del día a día. En un directo en Instagram esta semana mientras acudía al pediatra con su bebé, le preguntaban que por qué Carlos debería apoyarla económicamente si ya no estaban juntos, y ella respondió que es lo que se supone que se debe hacer cuando hay un hijo de por medio. La respuesta al régimen de visitas de su pequeño y el resto de asuntos, el económico incluido, se resolverán en los tribunales donde la expareja se tendrá que ver las caras próximamente.

