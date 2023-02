Carlos Calderón se reencuentra con varios excompañeros de Despierta América El conductor coincidió el fin de semana con varios rostros de Univision en la fiesta de cumpleaños de la hija de una excolega de trabajo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Mezcalent Cuando a principios de año Univision dio por terminada su relación laboral con Carlos Calderón muchas personas echaron de menos no ver en las redes sociales mensajes de apoyo y cariño de sus compañeros de Despierta América (Univision). "Los compañeros lo quieren mucho y me consta. A mí me da la impresión que les prohibieron interactuar en las redes", compartía semanas atrás la pareja del conductor mexicano a través de sus historias de Instagram sobre el hecho de que ninguno de los conductores del show matutino de la cadena hispana se hubiera pronunciado públicamente sobre su sorpresiva salida. La buena relación que existe y sigue existiendo entre Calderón y sus excolegas de trabajo quedó patente el fin de semana con la asistencia del conductor al cumpleaños de la hija de una de sus excompañeras, la presentadora Carolina Sarassa, quien también trabajó en Despierta América. Carlos Calderón Carlos Calderón en Despierta América | Credit: Instagram Carlos Calderón Calderón llegó acompañado a la fiesta de su pareja, la actriz Vanessa Lyon, y su hijo. Precisamente, fue Lyon quien compartió en las redes sociales una foto del festejo. Vanessa Lyon Carlos Calderón, su pareja y su hijo en el cumpleaños de la hija de Carolina Sarassa | Credit: Instagram Vanessa Lyon En la divertida celebración también estuvieron presentes otros rostros del show matutino de Univision como su conductora de noticias, Satcha Pretto, Jessica Rodríguez y el chef Yisus, con quienes el conductor también se pudo reencontrar en la fiesta de cumpleaños. A través de las redes, sin embargo, el conductor no compartió nada al respecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Fue] un día mágico", reconoció la mamá de la cumpleañera. "Como ustedes saben mis hijos nacieron durante la pandemia, por lo que las fiestas no eran una opción por el cuidado extremo para garantizar el bienestar familiar", señaló. "Ver la cara de mi hija al encontrarse a sus amiguitos y ver a la princesa Elsa me llenó el alma", aseveró Sarassa. "Invitamos a los amigos más cercanos, sus padrinos y sus amiguitos".

