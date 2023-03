Divertido encuentro de Carlos Calderón con sus excompañeros de Despierta América El presentador y su pareja, Vanessa Lyon, coincidían con parte del equipo del show durante la celebración del 70 cumpleaños de Emilio Estefan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana tuvo lugar la celebración del cumpleaños de Emilio Estefan. El productor daba la bienvenida a los 70 con una fiesta temática de esa década que reunió a lo mejor de la música y la televisión. Familiares, amigos, colegas y personalidades de peso del medio acudieron a festejar por todo lo alto esta nueva cifra. Entre ellos, Carlos Calderón, quien asistió acompañado de su pareja y madre de su hijo, Vanessa Lyon. Los enamorados derrocharon alegría y diversión en esta fiesta a la que sus invitados debían acudir vestidos de la época. El que fuera parte del equipo y también de los grandes éxitos de Despierta América durante 6 años, no fue el único del show de Univision que acudió como invitado. Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Mezcalent Varios de sus colegas también dijeron presente en esta amena velada. Entre ellos, Luz María Doria, productora ejecutiva del espacio mañanero, Karla Martínez, una de sus conductoras y el encargado de deleitar el paladar los conductores: el Chef Yisus. Todos compartieron fotos y videos del entretenido festejo donde la música de los 70 y los bailes de la época fueron los grandes protagonistas. "Fue una noche de reencuentros bonitos. Gracias, Emilio Estefan. Tú haces mejor la vida de todos", escribió Doria junto a estas imágenes que resumen lo que fue esta noche mágica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Carlos y Vanessa también publicaron momentos cómplices de esta parranda en la que quemaron la pista de baile. Aunque el conductor mexicano y los que fueron sus compañeros coincidieron en el mismo lugar, ninguno publicó imágenes juntos. De quien sí presumió el presentador y feliz papá de León, fue de su pareja, de quien mostró un amoroso video bailando y gozando. Carlos Calderón Carlos Calderón junto a Emilio Estefan en su fiesta de 70 cumpleaños | Credit: IG/Carlos Calderón Carlos Calderón Vanessa Lyon baila a ritmo de los 70 | Credit: IG/Carlos Calderón Carlos atraviesa uno de sus mejores momentos personales. Junto a Vanessa han dado prioridad a su amor y han trabajado para cuidar la hermosa familia que han creado. Un éxito que no está pagado con nada y que el comunicador muestra con orgullo.

