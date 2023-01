Contento, feliz y con planes: así reapareció Carlos Calderón tras su salida de Univision El conductor mexicano hizo las delicias de sus seguidores con este divertido anuncio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, el público recibía la triste noticia de la salida de Carlos Calderón de Despierta América, el programa de Univision con el que les acompañaba cada mañana. Después de unos días de silencio, el presentador ha reaparecido en sus redes contento y derrochando su gran sentido del humor. Y es que, el feliz papá de León se ha sumado a la ola de Shakira y su sesión #53 para hacer un divertido e inesperado anuncio a sus seguidores. ¿Qué es lo próximo que le espera al conductor profesionalmente? Carlos Calderón Carlos Calderón reaparece tras su salida de Telemundo | Credit: (Photo by Brad Barket/Getty Images for PEOPLE En Espanol) A modo de risas, Carlos compartió un montaje fotográfico de lo más cómico en sus historias de Instagram. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El mexicano empleó un meme relacionado con la canción de Shak en el que él aparece junto a Bizarrap como si fuesen a colaborar juntos en otro hit musical. "Coming soon (muy pronto)", lee el pie de foto. Carlos Calderón Carlos Calderón comparte meme con Bizarrap | Credit: IG/Carlos Calderón "Ejem, ejem...", escribió en broma. Un gesto que muestra, una vez más, el gran sentido del humor de Carlos que mantiene intacto a pesar de su salida de la cadena. Compartir con su pareja, Vanessa Lyon, su hijito y, sobre todo, no madrugar, están siendo los planes más importantes para el presentador. Cante o no, sus seguidores no han cesado en expresarle cuánto le echan de menos y las ganas de volver a verle frente a las cámaras.

