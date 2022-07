Mientras Vanessa Lyon se defiende, así afronta Carlos Calderón el conflicto que les enfrenta Las redes de la modelo y actriz no han dejado de compartir información. Pero, ¿cómo está el conductor mexicano? Así ha sido su aparición en televisión en medio de la tormenta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días han sido un desfile de fotografías, historias y confesiones por parte de Vanessa Lyon en sus redes sociales contando la situación que está viviendo tras su separación de Carlos Calderón. Además de aclarar lo relacionado con su estado civil y lo referente a su anterior matrimonio, la mamá de León también ha informado de cuál es el régimen de visitas de su hijo y la pesadilla que está pasando. Mientras tanto, ¿qué está haciendo el conductor mexicano y cuál está siendo su reacción ante la exposición mediática de su expareja? Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: IG/Carlos Calderón Este miércoles, el co-presentador de Despierta América se mostró como todo profesional en su papel frente a las cámaras y cantó y bailó en honor a Colombia. El país celebraba su independencia y Carlos sacó su mejor cara para disfrutar de esta jornada con sus compañeros. Sus redes en estos días están absolutamente silenciadas. Desde que compartiera un mini comunicado en sus historias de Instagram asegurando lo doloroso de este momento y que no hablaría más de la madre de su bebé, no ha vuelto a aparecer en ellas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su opción ha sido no responder a los contenidos, en ocasiones, delicados de Vanessa que atañen a su persona, sino todo lo contrario, no citar nada respecto a este tema y que sea en el lugar adecuado y las personas indicadas, por ejemplo, la corte o con sus abogados. La modelo continúa compartiendo videos que definen lo que es una persona narcisista y también se muestra muy triste al no poder tener a su hijo con ella todo el tiempo que quiere. De momento lo tienen 48 horas cada uno hasta que un letrado dictamine el régimen correspondiente a su caso. Carlos ha preferido dejar su vida privada así, privada, y seguir ofreciendo su mejor cara y sonrisa al público que le ve cada mañana.

