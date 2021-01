Close

Carlos Calderón presenta a su nueva novia Es actriz, nació en Venezuela y tiene un físico espectacular. El presentador de Despierta América (Univision) vuelve a sonreír en el terreno amoroso. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Carlos Calderón, presentador de Despierta América | Credit: Mezcalent Carlos Calderón, el popular presentador del programa matutino Despierta América (Univision), vuelve a sonreír en el terreno amoroso. El carismático conductor mexicano presentó este martes a través de las redes sociales a la guapa mujer con la que está saliendo. Con un romántico vídeo en el que suena el tema 'Salió a la perfección' de la agrupación musical Calibre 50, el conductor destapó que se está dando una oportunidad en el amor con Vanessa Lyon, una atractiva actriz de origen venezolano que emigró con 20 años a México, donde comenzó a desarrollar su carrera en el mundo de la interpretación. "Soy mexicana de corazón, viví muchísimos años en México y tengo una cosa especial con México. Amo México", expresaba Vanessa años atrás en una entrevista con el show Noches con Platanito, donde también compartió algunos detalles de sus inicios como modelo. "Eso me abrió muchísimas puertas, conocí un mundo diferente. Estuve trabajando en Asia", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz dio hace algunos años el salto al mercado estadounidense, donde ha tenido la oportunidad de participar en varias series de habla inglesa. Entusiasta del fitness y la vida saludable, Vanessa tiene algo más de 70 mil seguidores en su cuenta de Instagram, desde donde ha dedicado varios mensajes al conductor de Univision. "Te amo", escribió hace algunos días en una de las publicaciones del presentador. Hasta la fecha ni Carlos ni Vanessa han compartido detalles de su historia de amor, por lo que es muy poco lo que se sabe de esta nueva parejita. Recordemos que la última vez que Carlos hizo público un noviazgo fue en 2019, cuando el conductor agradeció a su entonces pareja a través de la pantalla de Univision todo el apoyo que le dio durante el proceso de recuperación que vivió como consecuencia de una lesión.

