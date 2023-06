La decisión que tomaron Carlos Calderón y su pareja en su "nuevo comienzo": "Fue muy especial para toda la familia y necesario" "Cuando Carlos me pidió regresar una de las cosas que me pegaba duro era los recuerdos que me traía la casa", reconoció la pareja del exconductor de Despierta América (Univision), por lo que en noviembre del año pasado decidieron cambiar por completo su decoración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderón Carlos Calderón; Vanessa Lyon | Credit: Instagram (x2) Carlos Calderón y Vanessa Lyon son el claro ejemplo de que las segundas oportunidades en el amor pueden funcionar y ser muy exitosas. Tras superar una crisis de pareja, el exconductor del programa Despierta América (Univision) y la actriz del thriller Juego de mentiras (Telemundo) volvieron a apostar por su relación y hoy están más enamorados y unidos que nunca. Desde hace un tiempo, algunos seguidores de la pareja se han percatado a través de las historias de Instagram que comparte Vanessa que la casa en la que viven junto a su hijo León luce muy diferente. "¿Tienen nueva casa?", le preguntaban recientemente a la actriz en las redes sociales. Aunque parece otra, la vivienda sigue siendo la misma. Vanessa explicó que decidieron cambiar por completo su decoración cuando se dieron una nueva oportunidad en el amor. Vanessa Lyon Vanessa Lyon | Credit: Instagram Vanessa Lyon "Cuando Carlos me pidió regresar una de las cosas que me pegaba duro era los recuerdos que me traía la casa, entonces dijo: '¿Qué hacemos?' Le dije: 'No sé'", reveló Lyon. "[Carlos] la pintó por completo, cambió el look por completo, todo escogido por mí y por el bebé. El bebé también escogió colores de las paredes. Los muebles anteriores se fueron todos y los nuevos los escogí yo, así que la casa es completamente distinta, hasta las puertas las cambió. Entonces por eso parece otra casa porque se decoró desde cero", explicó. Vanessa Lyon Credit: Instagram Vanessa Lyon Vanessa Lyon Credit: Instagram Vanessa Lyon La actriz reconoció que la redecoración de la casa "fue una manera de reflejar un nuevo cambio y fue muy especial para toda la familia y necesario". Vanessa Lyon Credit: Instagram Vanessa Lyon ¿Por qué León toma terapia? Vanessa también habló en la sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo recientemente en Instagram sobre la terapia que está tomando su hijo León, quien cumplirá 2 años en septiembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Toma terapia física porque camina en puntillas y tiende a hacer puntilla un pie más que el otro entonces es importante trabajar en todos esos aspectos porque ahorita él es una esponjita, se está formando en todo sentido y hay que asegurarse que todo esté como debe ser y lo que no esté perfecto o bien trabajar para que llegue al punto correcto a lo que se debe", compartió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La decisión que tomaron Carlos Calderón y su pareja en su "nuevo comienzo": "Fue muy especial para toda la familia y necesario"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.