¿Es verdad que Carlos Calderón no puede trabajar en Telemundo? Vanessa Lyon lo aclara Ante los rumores de la imposibilidad de que el presentador pueda trabajar en la otra cadena por contrato, la modelo compartió un aclaratorio mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Carlos Calderón saliera de Univision y de su programa Despierta América, todos los ojos están puestos en el presentador. El interés por saber cuál es ese posible nuevo proyecto televisivo ha dado lugar a informaciones y suposiciones varias. Entre ellas, un posible contrato con Telemundo que jamás ha sido confirmado por el conductor mexicano. Después también se ha comentado la imposibilidad de que el feliz papá pudiera trabajar en otro medio por un asunto contractual que se lo impide. Ante tantos artículos y afirmaciones al respecto en diferentes medios, Vanessa Lyon, pareja de Carlos a quien siempre le hacen preguntas sobre estos temas, no ha tenido problema en poner luz a todo este asunto. Sin revelar demasiado, ha dado pistas de la situación del padre de su hijo. Carlos Calderon y Vanessa Lyon Carlos Calderon y Vanessa Lyon | Credit: Mezcalent.com; Sipa/The Grosby Group "En este instante, él puede trabajar donde quiera", escribió Lyon dando a entender que Carlos no está, como se ha dicho, atado a ningún contrato que le impida sumarse a otro medio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN E insistió en la falta de veracidad de lo contado hasta ahora en algunas publicaciones. "Están replicando un artículo que alguien escribió, sin saber el estatus verdadero del contrato", añadió la mamá de León sin dar más detalles. Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: IG/Vanessa Lyon Unas breves líneas con las que Vanessa quiso poner punto y final a datos incorrectos que se han extendido como la espuma sobre la situación de su prometido. De momento, Carlos ha preferido mantenerse en silencio y no posicionarse sobre todo lo que se está diciendo al respecto. Su última referencia a un posible regreso a la televisión fue hace unas semanas cuando publicó una foto mientras lo maquillaban. "Otra vez", escribía dando esperanzas de su retorno a la pequeña pantalla. Lo que es un hecho es que su público lo quiere y lo extraña. Así lo demuestran los cientos de mensajes diarios tanto a Despierta América como al propio conductor y a su pareja, reconociendo que les hace falta su chispa y su presencia en televisión. De momento, habrá que esperar.

