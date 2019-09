¿Qué llevó a Francisca Lachapel a ausentarse de Despierta América para viajar a Italia junto a su prometido? La presentadora dominicana, que se había ausentado del matutino para realizar un viaje a la tierra natal de su futuro esposo, se reincorporó este martes al programa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras varios días ausente y luego de que se rumorara fuertemente a través de las redes sociales que se había ido a casar a Italia con su prometido, el empresario e inversionista italoamericano Francesco Zampogna, Francisca Lachapel regresó este martes a Despierta América (Univision). A pesar de que no quiso dar detalles sobre el viaje relámpago que realizó junto a su futuro esposo, la carismática presentadora dominicana sí se apresuró a desmentir el casamiento. “¡Qué feliz estar en mi casa! Sí comí mucho, me la pasé muy bien, no me casé, como dijeron que me entero en las redes que me había casado”, dejó claro la también actriz, quien tiene más de dos millones y medio de seguidores solo en Instagram. Fue su compañero de trabajo, Carlos Calderón, el que sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, reveló más detalles de la sonada ausencia de Lachapel del programa. “Yo que llevaba aquí dos meses ausente le dije: ‘¿qué pasó? ¿estás embarazada?, ¿qué pasó? y me dice ‘no, estaba buscando dónde casarme'”, contó el presentador mexicano ante una Francisca Lachapel que no sabía muy bien cómo reaccionar a las palabras de su compañero. “Ay perdón”, se apresuró a decir Calderón al ver que la presentadora no parecía estar muy contenta con la información que había dado. “Ay yo no puedo con esta gente”, se limitó a responder Francisca algo nerviosa. ¿Será que efectivamente Lachapel viajó recientemente a Italia para planear su boda o habrá sido una simple invención de Carlos? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Francisca reconocía en una reciente entrevista con People en Español estar viviendo uno de los capitulo más dulces de su vida nivel personal tras su compromiso con Zampogna. “Si hablamos de pareja, no tenía un modelo a seguir y creo que Dios me mandó [a Francesco] para entender que sí se puede tener una relación sana, basada en la confianza, en el respeto. Y que ese tipo de relaciones no existen solamente en las novelas, que es como yo honestamente pensaba”, contaba la presentadora. Para leer más de la entrevista —con detalles que la pareja comparte por primera vez sobre cómo se conocieron, se enamoraron y comprometieron, así como sus planes de boda y de tener familia— adquiera una copia de la revista, a la venta ya. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Qué llevó a Francisca Lachapel a ausentarse de Despierta América para viajar a Italia junto a su prometido?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.