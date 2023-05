Carlos Calderón sobre su vida en pareja: "Solo nosotros lo tenemos que entender" Tras diversos problemas de pareja que salieron a la luz, Carlos Calderón hoy reafirma públicamente que goza de una vida en familia junto a su pareja Vanessa Lyon y el hijo de ambos Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor lo sana todo, para muestra, ahí tienen a Carlos Calderón y Vanessa Lyon, quienes tras enfrentar una crisis, hoy están más enamorados y unidos que nunca y gozan de la felicidad absoluta junto a Leoncito, el hijo de ambos. "Porque nos queremos nos cuidamos y al estar juntos lo complicado deja de serlo", escribió el conductor mexicano junto a una postal de él, su pareja y su hijito frente a la playa. "Porque si estamos juntos formamos este pequeño mundo llamado familia. Porque solo nosotros lo tenemos que entender". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en julio cuando los artistas vivieron un fuerte conflicto, en donde Lyon agredió al expresentador de Despierta América (Univision) hasta rasgarle una camisa y rompió una puerta de la casa que ambos compartían en Miami, la disputa doméstica llevó a la actriz nacida en Venezuela a la cárcel de Miami-Dade. Meses después, la pareja se reconcilió y Caledrón admitió públicamente que todo lo sucedido habría sido un error. Carlos Calderon Carlos Calderon en The 18th Annual Latin Grammy Awards - Red Carpet | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for LARAS "Quiero compartirles que, después de varios meses, hemos estado hablando de lo qué pasó y, sobretodo, del camino que queremos tomar después de estos problemas que fueron de pareja y que, lamentablemente se hicieron públicos y que trajo la asesoría de gente que no correspondían a lo que queríamos y que nos hicieron caer en esta trampa legal que fue lo que se reportó y que estaba muy lejos de reflejar lo que estábamos viviendo", explicó. "En algún punto era más de reconstruir nuestra relación y, simplemente, no era real lo que se estaba reportando". "Se puso en duda la reputación de ambos, pero sobretodo la de Vanessa. Como una mamá nueva pasó por un dolor horrible y le he dicho que siento mucho todo lo qué pasó y que no pudiera evitar que se desencadenaran así las cosas y que fue muy inmerecido todo lo que se ha reportado de ella y creo que injusto. Como persona siempre ha tenido una reputación intachable. Doy fe de esto, que es una persona que simplemente está luchando por lo que quiere y la apoyo".

