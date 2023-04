El inesperado mensaje de Carlos Calderón a Adamari López tras su salida de Telemundo El conductor mexicano sorprendió a todos con esta publicación tras conocer lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de un día lleno de emociones encontradas y, sobre todo, mensajes de apoyo de compañeros, amigos y seguidores, hubo alguien más que quiso sumarse a ese aluvión de personas que se dirigieron a Adamari López. En esta ocasión, más que darle ánimos, Carlos Calderón compartió una historia en Instagram donde dio paso a la ironía y al sentido del humor, más que al drama, la tristeza o la sorpresa por su salida inesperada de Telemundo. El conductor, que vivió la misma experiencia hace unos meses, pero en otro show y cadena, Despierta América (Univision), acaparó todas las miradas con este gesto tan distinto a todos. Adamari y Carlos Calderón Carlos Calderón manda mensaje a Adamari López tras su salida de Hoy día | Credit: IG/Adamari López/Carlos Calderón El comunicador mexicano tomó una de las portadas de nuestras notas en People en Español para expresar lo que sentía y pensaba. A la imagen de Adamari y el titular de la noticia, Carlos añadió un emoji de él mismo dando un salto y con una canción de fondo que define cómo uno se siente ante una situación así. En definitiva, le daba la bienvenida al club. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Bienvenida a este lugar, todo te lo voy a mostrar, es complicado pero no está tan mal, un poco raro pero te va a gustar", lee parte de la letra que encaja con el sentir del presentador y feliz papá. Carlos Calderón Carlos Calderón sobre la salida de Adamari López de Telemundo | Credit: IT/Carlos Calderón Una forma distinta de mostrarle su apoyo, sin tristeza. Al contrario, con el ánimo y el mensaje de que, a pesar del reajuste, todo cambia, pero a mejor. En su caso, Carlos está pasando tiempo de calidad con su pareja, Vanessa Lyon, y su hijo León, el que no habría tenido con su puesto anterior. Pero que conste, que su vuelta a televisión podría tener los días contados. La mamá de su retoño ha contestado a sus seguidores que la preguntan al respecto y ha asegurado que regresa a la pantalla chica.

