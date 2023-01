Desde un set, Carlos Calderón comparte feliz su nueva aventura: "Otra vez" En Los Ángeles, y acompañado de su pareja, Vanessa Lyon y su hijo, el presentador dio pistas de lo que se avecina a su vida profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas unos días después de su salida de Despierta América, Carlos Calderón tiene muy buenas noticias para su público. A través de sus redes y con una imagen de lo más misteriosa, el conductor compartió no solo una foto, sino una frase de lo más significativa. "La manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer", expresó citando la famosa afirmación de Walt Disney. Desde Los Ángeles y acompañado de su pareja Vanessa Lyon y su hijo León, el presentador dio pistas de lo que podría ser su nueva aventura profesional. Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Instagram Carlos Calderón "Otra vez", escribió junto a la fotografía que muestra a Carlos en un camerino de televisión y siendo maquillado para una gran momento. ¿Regresa a la televisión con un nuevo proyecto? Sin confirmar nada, al menos todavía, el mexicano dijo mucho con su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Vanessa también mostró orgullosa la imagen de su amado y agradeció los comentarios positivos de todo el mundo que les felicitaban por esta supuesta nueva oportunidad para el feliz papá. "Gracias por los mensajes tan bonitos", escribió la actriz quien, además, aseguró sentirse "como en casa" con este regreso, al menos temporal, a Los Ángeles, ciudad donde desarrolló su carrera actoral y que tantas oportunidades le dio. Personalidades del medio como Alicia Machado, Karla Monroig y Neida Sandoval, entre otros, felicitaron a Carlos por este anuncio que muchos esperan se trate de una nueva oferta televisiva. "Se te extraña mucho", "Es auténtico", "Eres el más profesional", "Vas a estar en televisión muy pronto", "Donde te vayas, allí te seguiré", "Dios te abrirá puertas gigantes", "Siempre triunfarás", le escribieron con cariño.

