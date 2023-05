¡Carlos Calderón derrite las redes con este entrañable video! Ni focos, ni maquillaje, ni traje. El presentador se mostró al natural en un video que es la viva imagen de la felicidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poco dado a exponer su vida privada en las redes, Carlos Calderón hizo una excepción. El video valía la pena ser compartido con sus seguidores. Las imágenes, tomadas por su pareja y madre de su hijo, la actriz de Juego de mentiras, Vanessa Lyon, las publicó el conductor en sus historias de Instagram, haciendo las delicias de los usuarios en esta red. Y es que, cuidado, las imágenes son altamente enternecedoras y muestran a un Carlos feliz, pleno y encantado con su vida. Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: IG/Carlos Calderón Mientras prepara lo que podría ser su gran regreso a la pantalla chica, el comunicador está viviendo lo que por muchos años le fue imposible. Al natural, en pijama y en el calor de su hogar, Carlos se dejó ver leyendo un cuento de buenas noches a su hijito, León, quien estaba encantado de estar en los brazos de papi y escuchando la historieta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un momento cargado de ternura que enseña un poquito de lo que es su día a día, sin tantos madrugones ni compromisos diarios alejado de la familia. Este es su principal proyecto, el más satisfactorio e importante. Carlos Calderón Carlos Calderón con su hijito León | Credit: IG/Carlos Calderón Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: IG/Carlos Calderón Pero sus fans siguen esperando su regreso a la pequeña pantalla, donde tanto le echan de menos. Mientras sucede, él aprovecha su tiempo libre para recuperar todo el tiempo perdido y disfrutar de cada segundo que no vuelve.

