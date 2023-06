¿De qué vive ahora Carlos Calderón tras su salida de Despierta América? Su pareja, Vanessa Lyon, reveló cuáles son ahora las fuentes de ingresos que tiene el conductor mexicano, quien permanece desde enero alejado de la televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Lyon Vanessa Lyon; Carlos Calderón | Credit: Instagram (x2) A punto de cumplirse medio año del despido de Carlos Calderón de Univision, su pareja, Vanessa Lyon, concedió una entrevista a Mamás Latinas en la que habló por primera vez sobre cómo el conductor mexicano ha vivido el fin de esta etapa profesional tan importante en su carrera. "Al principio fue muy duro y creo que había muchas preguntas, levantarse a la madrugada de golpe con taquicardia y con susto y emocionalmente hecho nada… Por eso hice un par de comentarios [en su momento en las redes sociales] porque yo era la que veía ese dolor tan de cerca y la injusticia de lo que pasó y dije 'es muy fuerte'", se sinceró la actriz. "Pero como que ha ido por etapas", continuó Vanessa. "Ha sido muy inteligente emocionalmente. Lo veo con paz, tranquilo, le ha activado otras facetas de su creatividad que tenía un poquito dormidas. Ha disfrutado muchísimo a León. Es un superpapá. Le enseña mucho, es un bebé que está un poquito adelantado yo creo que porque ha ayudado mucho que él le ha estimulado mucho la parte intelectual. Es una cosa impresionante cuando dice 'extraño el set pero estar sentado aquí con mi hijo dándole el desayuno no tiene precio, no lo cambio por nada'. Y creo que ha sido uno de los momentos más vulnerables y más trasparentes que he visto de él". Carlos Calderón Carlos Calderón, exconductor de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Carlos Calderón La pareja de Carlos también habló sobre la situación financiera del conductor y cuáles son sus fuentes de ingresos ahora que ya no forma parte del talento exclusivo de Univision. "¿Cómo están haciéndose ustedes ahora financieramente? Estaban acostumbrados a un estilo de vida porque Carlitos llevaba toda una vida en Univision…", le preguntó la entrevistadora. Vanessa Lyon Vanessa Lyon, pareja de Carlos Calderón | Credit: Instagram Vanessa Lyon "Ahorita están expandiendo el negocio de las casas en México, que es de verdad una propuesta hermosa porque ayuda a extranjeros y personas que están trabajando aquí duro que quieren ahorrar el dinero y mandarlo a México y construir su futuro, entonces es algo con lo que han seguido trabajando fuerte él y su socio. Parte de la familia de Carlos se viene a Estados Unidos entonces hay unos proyecticos con ellos… Y hay otro proyecto que viene grande en México en cuanto a arquitectura", detalló Vanessa. Pero eso no es todo. La actriz avanzó que se viene otro proyecto en el que ella está involucrada. "Es algo que creamos juntos que está padrísimo, es único y la gente que es parte del equipo nos ha dicho 'esto yo no lo he visto' Él está metiendo mucho también sus conocimientos en cada faceta y yo también mi creatividad, entonces la unimos y tenemos un equipo hermoso atrás que se nos fue pegando…", compartió. Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Instagram Carlos Calderón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa reveló que, aunque el conductor dejó de trabajar para Univision a principios de año, ha seguido cobrando debido al tema de su exclusividad, "como pasó con otra conductora de la competencia". "Es como si estuviera trabajando hasta cierto periodo de tiempo". Por último, la actriz adelantó que el conductor ha recibido ya varias propuestas para regresar a la televisión. "Estamos viendo cuál es la mejor, pensando con calma, consultándolo con profesionales, ya no vuelve a pasar de hacer las cosas así a la ligera. Tenemos un equipo honesto y lindo y la verdad es que han estado ahí en esta tormenta horrible y estamos pensando bien cuál es el siguiente paso. Hay mucha gente que quiere trabajar con él, pero hay que ser inteligentes en la siguiente movida".

