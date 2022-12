¡La emotiva estampa navideña y en familia de Carlos Calderón! Después de un año muy difícil, el presentador celebra la vida y el amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 ha sido un año lleno de retos personales para Carlos Calderón. Especialmente en lo sentimental. También de lecciones aprendidas. Después de una ruptura con la madre de su hijo, Vanessa Lyon, y un posterior conflicto, el presentador confesó hace días que las cosas se han normalizado y que, gracias a su pequeño, León, el desenlace ha sido muy positivo. En vísperas a la Nochebuena, el comunicador mexicano mostraba un entrañable video en familia donde la unión y la alegría son las grandes protagonistas. Carlos Calderón Carlos Calderón en Despierta América | Credit: Instagram Carlos Calderón Carlos felicitó estas fiestas con un video que resume cómo está. "Feliz Navidad", escribió junto a una grabación casera en la que ejerce de papá bajo la atenta mirada de quien les graba con emoción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no queda del todo claro si es Vanessa, a juzgar por las imágenes que compartió la actriz a la misma hora en sus redes y en el mismo lugar, hace pensar que los tres estaban juntos y derrochando cariño y armonía. Vanessa Lyon y su hijo León Vanessa Lyon y su hijo León | Credit: IG/Vanessa Lyon Hace unas semanas, Carlos confirmaba con lágrimas en los ojos la petición que les había hecho su bebé. "Me comunicó a mí y a su mamá sus deseos de que estuviéramos juntos y fue algo increíble todos estos meses de lucha, así que estoy muy agradecido", expresó en su programa, Despierta América. Y aunque por el momento la pareja ha preferido llevar su vida personal en la más estricta intimidad y no han compartido cuál es exactamente su relación, todo apunta a que podrían haber recuperado su felicidad y dejado todo lo malo atrás.

