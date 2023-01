Carlos Calderón se hace eco de un mensaje conmovedor en sus redes: "Así es como amo yo" El presentador compartió y aplaudió un video de Juan Rivera dedicado a su esposa e hijos desde La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son contadas las veces que Carlos Calderón aparece en las redes, pero cuando lo hace, siempre es con un mensaje contundente. Hace unos días compartía una imagen acompañada de la expresión, "otra vez". El lugar desde donde lo hacía, un set de grabación donde le preparaban para ponerse ante las cámaras, hizo suponer que tenía nuevo proyecto. El hecho de que esté en California junto a Vanessa Lyon y su hijo León tiene a todos deseando conocer de qué se trata el misterio. Mientras llega ese momento, Carlos se ha dejado ver feliz de la vida con su prometida y su pequeño, una unión familiar que presume con todo el amor. Son su mayor apoyo y así lo ha dejado saber. Quizá por eso se ha hecho eco de un video muy emotivo de Juan Rivera que habla de la unión familiar, la pareja y los hijos, al igual que de las críticas y las burlas que a veces vienen de terceros sin saber. Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: IG/Carlos Calderón Carlos lo publicaba con su avatar aplaudiendo estas conmovedoras palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es mi familia, no la suya, son mis sentimientos, no los suyos, es mi corazón y el de ellos, me pueden criticar todo eso si quieran, pero así es como amo yo a mi mujer y mis hijos, y en un tiempo donde es tan fácil dejar el hogar y abandonar a los hijos, se atreven a burlarse de alguien que lo único que quiere hacer es amarlos", expresa Juan desde La casa de los famosos. Unas palabras que, aunque no vienen de él, podrían representar de alguna manera lo que el presentador ha pasado en los últimos tiempos. Carlos optó, a petición de su hijo y su corazón, regresar con su pareja y darse una nueva oportunidad. El resultado salta a la vista. Ambos se han mostrado felices y decididos a seguir intentándolo por el bien de esa familia que han creado.

