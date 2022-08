Carlos Calderón causa revuelo en sus últimas apariciones en Despierta América Aunque el conductor mexicano ha tratado de mantenerse al margen y no hacerse eco de su vida privada en redes, lo sucedido con su ex Vanessa Lyon está más candente que nunca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que hace un par de meses se diera a conocer que Carlos Calderón y Vanessa Lyon se separaban en unas condiciones de todo menos amistosas, la expareja ha reaccionado de forma muy diferente ante el ojo público. Mientras la modelo y actriz ha compartido todo sobre su volver a empezar como madre soltera y ha señalado a su ex de narcisista, el conductor mexicano ha optado por mantenerse al margen y no alimentar más el asunto. Mucho menos en las redes y en su programa, Despierta América. A pesar de su discreción, Carlos se ha visto envuelto, sin quererlo, en una situación poco cómoda al tener que estar frente la pantalla cada día en medio del revuelo personal que vive. Carlos Calderon Carlos Calderon | Credit: Mezcalent.com Después de unos días libres regresó al show mañanero de Univision y desde entonces las reacciones han sido de lo más variopintas. Sus apariciones esta semana han generado momentos tensos, especialmente en las redes, donde una parte de la audiencia se ha expresado sobre él. "¿Cómo sigue ahí en ese canal?", "Me parece actuado y quiere hacerse el simpático", "No sé cómo lo siguen teniendo en el programa", "A mí no me apetece verle en televisión", comentaron algunos en estos días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el contrario, Carlos también cuenta con un aluvión de defensores que le apoyan, le admiran en su trabajo y le creen en su historia con Vanessa y su hijo. Y de la misma forma, así se lo hicieron saber. "Carlos hace falta en Sin rollo", "El mejor y el más divertido", "Te extrañamos", "Fabuloso", "Mi Carlitos el mejor", "Qué bueno verte, Carlitos", "Sé fuerte", escribieron otros. Dos bloques de opiniones sobre su protagonista quien, por ahora, prefiere dejar el tema en manos estrictamente de los tribunales. Mientras, Vanessa continúa soltando compartiendo experiencias personales sobre el padre de su hijo en las redes, el medio que se ha convertido en su canal de difusión y trabajo para dar a conocer cómo está y cómo es su vida al quedarse, en sus propias palabras, "sin nada".

