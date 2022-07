El actor Carlos Bonavides fue hospitalizado de emergencia La condición de salud de Carlos Bonavides podría ponerlo en riesgo de muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado miércoles 27 de julio de 2022, se dio a conocer que Carlos Bonavides había sido hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México, donde radica. Su cuadro clínico ocasionó que a su llegada a nosocomio se desvaneciera. Ahora, su esposa Yodi Marcos da a conocer cuál es el estado de salud del actor. "Le hablaron para hacer un video musical, en Veracruz, México. Cuando regresó se sentía un poco mal del estómago, tenía una diarrea incontrolable. Siguió con los efectos de la diarrea y me preocupó", explicó Marcos al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Entrando a emergencias, Carlos se cayó, ya no podía pararse". De acuerdo con la señora, todo esto podría haber sido ocasionado por "una bacteria" proveniente de algún alimento en descomposición. "No saben qué tipo de bacteria es. Me dice el doctor que puede ser que comió algo que estaba echado a perder", explicó. "Hay dos [tipos] de bacteria, esperemos que no sea la complicada porque, de ser así , va a tener que operarse y a él lo que le preocupa es que solo tiene un riñón. Esa es la parte un poco crítica, de que vaya a pasar algo", agregó. "La deshidratación de Carlos también no contribuye porque nada más tiene un riñón. Entonces, por todos lados se están complicando las cosas". Carlos Bonavides Carlos Bonavides | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yodi Marcos reveló cómo se encuentra Carlos Bonavides en este momento; dejó claro que seguirá hospitalizado hasta que descubran cuál es el proceso que deberá seguir y cuáles son sus posibilidades médicas. "Está muy somnoliento, no quiere hablar, quiere estar dormido. Estamos esperando los resultados de estos estudios. El mejor panorama es que sea una bacteria común y corriente que se pueda atacar con cualquier antibiótico ultravenoso. El peor es que se haya alojado la bacteria en algún lugar y sea la operable. Que no haya otra opción más que entrar en quirófano", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El actor Carlos Bonavides fue hospitalizado de emergencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.