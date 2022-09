El actor Carlos Bonavides se disculpa por fingir un infarto: "De muy mal gusto" El actor Carlos Bonavides provocó que los conductores y la producción de un programa en vivo se parase cuando fingió un infarto delante de los allí presentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Bonavides Carlos Bonavides | Credit: Mezcalent Carlos Bonavides fingió que le dio un infarto en el corazón mientras se encontraba en un programa en vivo en México jugando a un juego de descargas eléctricas. Se trataba del show SNSerio, donde Bonavides estaba participando en una sesión de preguntas y respuestas en la que se le daban toques eléctricos si no contestaban correctamente. En un momento le preguntaron, "¿remedios para quitar el dolor de cabeza?", a lo que el actor respondió, "una aspirina", entonces recibió la descarga y segundos después se llevó la mano al lado izquierdo de su pecho y se cayó al suelo. Ante ello los conductores comenzaron a decir, alarmados, "¿Qué pasó?, ¿Qué pasó?", y trataron de reanimarlo: "Carlos, ¿estás bien?, ¿estás bien?". Luego otro de ellos se dirigió a la audiencia: "Vamos a una pequeña pausa y regresamos", y les indicó a los miembros del staff, "Puede venir el servicio médico, por favor, por favor". Finalmente se supo que el intérprete de 81 años les había gastado una broma y que su salud se encontraba perfectamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A muchos esta broma no les ha gustado nada, entre ellos al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien aprovechó su programa De primera mano, para hacérselo saber sin rodeos. "Yo se lo tengo que decir. Carlos, me pareció de pésimo gusto la broma. Sobre todo porque miles de personas hemos estado al pendiente de tu salud y creo que con la salud y el corazón no se juega", le dijo Infante a Bonavides. A lo que el actor respondió: "Tienes razón. Yo estoy muy apenado, pero por otro lado estoy agradecido porque desde las seis de la mañana he recibido llamadas y en el aeropuerto me recibieron todos los medios". "Nunca pensé que el programa tuviera tanta difusión. Pido, antes que nada, mil disculpas porque con eso no se juega", añadió Carlos. "Utilizo tu programa para disculparme con el público. Con todas las personas que se indignaron, les pido mil disculpas", finalizó.

