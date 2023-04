Carlos Bonavides pide ayuda para encontrar a su hija Hace un tiempo, Carlos Bonavides se enteró que era padre de una chica que lleva por nombre Aylín Fernanda y ahora pide ayuda para poder reunirse con ella porque está desaparecida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2020, Carlos Bonavides dio a conocer que tenía una hija ni reconocida que lo había encontrado y quería tener un acercamiento. El actor no dudó en apoyarla y estaba dispuesto a hacerse una prueba de ADN y reunirse con la joven. La supuesta hija se Aylín Fernanda y nació tras un breve romance que el famoso tuvo con Carmen Barrera y vive en Baja California, Mexico. Con el fin de verla, este histrión aprovechó que viajaría Tijuana por motivos de trabajo para verla. "Antes de la pandemia salió que en Tijuana tenía una hija, entonces quiero que si ustedes saben del paradero de esta niña que es doctora, la inviten a la obra para conocerla, para darle un abrazo y para no darle la espalda y cumplir con sus responsabilidades", mencionó Bonavides hace unos días. Ahora, el intérprete del Padre Antero en la telenovela Vencer el pasado reveló que no la pude ver y pidió ayuda para localizarla. "Fuimos a Tijuana e hice el anuncio en las televisoras, pero no se dio. La última vez que hablé con ella me dijo que ya no quiere nada de publicidad, que nos encontremos por otra forma. Yo fui con toda la buena voluntad pero no se dio, yo la esperé", explicó a los medios de comunicación. Carlos Bonavides Carlos Bonavides | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estuvimos en Mexicali, en Tijuana, en el Teatro principal. Inclusive puse a unas reporteras a buscarlas y el teléfono que tenía de ella, y no contestó", continuó. "Tengo la mejor buena voluntad, no me siento decepcionado porque quiero cumplir con mi responsabilidad, pero estoy triste porque los chamacos no tienen la culpa de los errores de uno". Carlos Bonavides, quien ha tenido problemas de salud, quiere resolver este situación pendiente en su vida y espera que su llamado tenga éxito y pueda ver a Aylín Fernanda en algún momento de su vida.

