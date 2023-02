Carlos Bonavides podría ir a un asilo Tener 82 años no ha sido un impedimento para que Carlos Bonavides continúe trabajando; sin embargo, el paso del tiempo sigue su curso ¿el actor se irá a un asilo en algún momento? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 82 años de vida, Carlos Bonavides continúa trabajando. Sin embargo, su salud ha mermado mucho en los últimos años y está teniendo los conflictos que se relacionan con la edad. Pese a todo, el actor continúa desempeñándose profesionalmente como de costumbre, pero sabe que el paso del tiempo continúa. Ante ello, su hijo Tadeo, quien tiene 14 años, revela si sería capaz de llevar a su padre a un asilo más adelante para que pase sus últimos días. "Sí, creo que todo a su tiempo. No hay que adelantarse y a mí no me gusta pensar mucho en el futuro, pero para todas las situaciones hay que estar preparados", advirtió Tadeo a los medios de comunicación. "Si en algún momento mi padre requiere asistencia de médico o de La Casa del Actor con mucho gusto, con tal de que él esté bien se hará hasta lo imposible". El famoso, quien acompañaba a su vástago, se quedó sorprendido por la respuesta y aseguró que no permitiría que eso sucedería porque no pretende dejar su profesión; por el contrario, está convencido de que seguirá trabajando hasta el último suspiro de su existencia. Carlos Bonavides Carlos Bonavides | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Voy a morirme en el escenario, estaré luchando hasta cinco minutos antes de mi muerte", advirtió por su parte Bonavides. "[Tadeo] dice eso, pero me cuida como no tienes idea y su mamá también, apenas estuve en el hospital y mi mujer se quedó cuidándome". Con esta respuesta, Carlos Bonavides tira por la borda toda posibilidad de pasar el final de su vida en un asilo y asegura que aún tiene fuerza para continuar trabajando.

