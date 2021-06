Carlos Baute reconoce paternidad de un hijo de 32 años: "Te pido perdón por mis errores" El cantautor venezolano compartió conmovedoras palabras junto a una fotografía de su hijo el Día del Padre. Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Carlos Baute celebró del Día del Padre con un conmovedor mensaje en el que reconoció públicamente la paternidad de José Daniel Arellán -y se disculpó con su hijo. El cantautor venezolano utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía junto a su hijo de 32 años en la que confesó haber cometido errores y le prometió recuperar el tiempo perdido. Además, el intérprete de éxitos como "Colgando en tus manos" y "Amarte bien" le agradeció a su esposa y la madre de sus tres hijos menores, Astrid Klisans, por su apoyo. "Celebrando hoy el Día del Padre, les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz. Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre", dice el mensaje colgado en la cuenta de Instagram de Baute. Y continúa: "Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo. Gracias @astridklisans por tu apoyo incondicional". Según reportó Univision, el joven es fruto de una relación que el cantante sostuvo con Nallera Zerimar Arellán cuando ambos eran apenas unos adolescentes; él tendría 15 años y ella 13. La sorpresiva publicación del cantante cuenta con más de 60,000 'me gusta' y miles de comentarios aplaudiendo su acción y felicitándolo por su arrepentimiento. "Me hiciste llorar", "grande eres", "me alegro del alma", "dice un refrán 'nunca es tarde si la dicha es buena'", "qué linda noticia, se nota que tienes una gran mujer al lado que te ayuda", son algunos de los comentarios en el post. Baute agradeció los mensajes escribiendo: "Gracias por sus cariñosos mensajes. Hoy es un día muy importante para nuestra familia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Horas antes, el artista había publicado una foto junto a su esposa y los tres hijos que tienen en común: "La mayor bendición es ser padre. Padre estés donde estés guíame para ser tan buen papá como tú. Daría lo que fuera porque disfrutaras con cada uno de tus nietos. Sé que nos estás cuidando a todos y nos puedes ver", escribió en la postal.

