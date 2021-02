Close

Televisa de luto tras la muerte de famoso comediante e imitador de las estrellas Conocido por sus imitaciones a Pedro Infante, Julio Iglesias y Miguel Bosé, entre otros, Carlos Bardelli perdió la vida de forma fulminante en Tijuana, Baja California Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Saltó a la fama por sus más de 180 imitaciones a celebridades y tras convertirse en ganador del famoso programa de Televisa Parodiando. Carlos Bardelli, la voz de las voces más famosas, moría el pasado jueves de forma repentina. El reconocido imitador fallecía a la 1 PM por causas naturales en Tijuana, Baja California, donde tenía previsto un show en un bar para la noche del sábado 13 de febrero. La triste noticia pilló de imprevisto a sus seguidores y fans de años pues se desconocía que el cómico padeciera alguna enfermedad. Según la compañía de relaciones públicas Omega Promo la repentina muerte se debió a "un infarto" y no a la COVID-19. Entre sus trabajos más destacados están sus imitaciones a artistas de la talla de Raúl Vale, José José, Amanda Miguel, Julio Iglesias, Miguel Bosé y muchos más, siendo Pedro Infante su voz de cabecera. El mundo de la comedia se vistió de luto y desde que la noticia viera la luz colegas y compañeros del medio le han dedicado unas palabras llenas de respeto y cariño. Su pasión por el trabajo deja una larga lista de actuaciones exitosas y recuerdos inolvidables en quienes le conocieron. Entre ellos Angélica Vale. Carlos era uno de los humoristas que se encontraba en su grupo dentro del programa Parodiando y juntos vivieron momentos de lo más cómicos y emotivos. Gracias por las risas compañero. Que En Paz Descanse.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Televisa de luto tras la muerte de famoso comediante e imitador de las estrellas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.