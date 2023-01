Carlos Adyan sobre la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira: "Incorporaron la cultura paraguaya y hasta Carlos Slim fue DJ" El presentador de En casa con Telemundo, Carlos Adyan dio detalles exclusivos de todo lo que sucedió en la boda del cantante Marc Anthony y la ex Miss Paraguay Nadia Ferreira Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El dulce mexicano pulparindo no solo fue esencial para complacer a los invitados de la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira. El país de la ex Miss Paraguay también fue el protagonista esencial en la gran celebración. "El hecho de que incorporaron la cultura paraguaya que no muchos conocemos, fue la ventana perfecta para lograrlo", dijo en exclusiva Carlos Adyan. "Hasta las servilletas tenían [el mensaje 'Qué rico'] en el idioma guaraní, que se habla en Paraguay". Según el conductor puertorriqueño, la boda, que fue muy privada y a ninguno de los invitados se les permitió el uso de teléfonos celulares, fue una celebración seria. "Fue una boda sobria, elegante y bonita, me gustaron mucho los detalles", dice. "Fue[ron] una lluvia de estrellas". Carlos Adyan, Nadia Ferreira y Marc Anthony Credit: Instagram/Carlos Adyan; Instagram/Marc Anthony De celebridades, y de un exquisito de un gran banquete. "La comida del cocktail que sirvieron la principio fue paraguaya", comparte Adyan, quien al igual que Hayek, Maluma y otros invitados no pararon de bailar y gozar por la felicidad del cantante de 54 y la modelo de 23. "Me diverti. Al final la musica estuvo a cargo de Ángel Pututi, que es el mejor amigo de Marc y bailamos hasta tarde, hasta Carlos Slim fue DJ. Fue una celebración de lujo", y finalizó. "Me siento muy honrado con esta linda invitación. Que me hayan hecho parte de este círculo tan especial me hizo sentir muy contento". La boda del año se llevó a cabo este fin de semana entre invitados y decoración de lujo. Anthony de 54 años y Ferreira de 23 se dieron el "sí" en presencia de estrellas del mundo del espectáculo, la política y del deporte en el Museo de Arte Pérez de Miami. Entre los invitados estuvieron entre otros, Adyan, Hayek, Marco Antonio Solís, Slim, Maluma y David Beckham.

