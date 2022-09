Carlos sube al trono, pero aún no llevará la corona de rey: así será la sucesión de Isabel II Tras la muerte de la reina Isabel II, es su hijo mayor, el príncipe Carlos, quien asciende al trono como monarca del Reino Unido bajo el nombre de Carlos III. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir The Prince Of Wales Prince Charles, The Prince Of Wales | Credit: Chris Jackson - WPA Pool /Getty Images Tras la muerte de la reina Isabel II será su hijo mayor, el hasta hoy príncipe Carlos, quien asuma el trono. No obstante, el nuevo monarca de 73 años, que reinará con el nombre de Carlos III, no se pondrá la corona por ahora. La razón radica en los protocolos de la realeza, en los que se desaconseja que tras la muerte de la reina se haga una ceremonia inmediatamente para colocar la corona a quien la reemplazará como jefa de Estados y cabeza de la familia real. Queen Elizabeth y Prince Charles Queen Elizabeth y Prince Charles | Credit: Paul Edwards - WPA Pool/Getty Images "Será coronado probablemente en un año", dijo a People Kate Williams, profesora de historia en la Universidad de Reading de Inglaterra y autora de Young Elizabeth: The Making of the Queen. "La ceremonia de coronación suele durar un año porque se considera indecoroso, en realidad, tener una ceremonia de coronación justo después de la muerte de alguien. Es un largo período de duelo", añadió. Tras la noticia de la muerte de la reina, Carlos III ha compartido sus primeras palabras como monarca para expresar su "profunda tristeza" por el deceso de su "querida madre". "Lloramos profundamente la muerte de una soberana apreciada y una madre muy querida", escribió. "Sé que su pérdida será sentida profundamente en todo el país, en los reinos y en la Commonwealth, y por innumerables personas en todo el mundo". También aseguró que en este periodo de "duelo y cambio", él y su familia sentirán consuelo en "saber el amplio respeto y profundo cariño de que gozaba la reina". Aunque mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que Carlos ceda el trono su hijo William por ser más popular, lo cierto es que el heredero al trono ha asumido el cargo nada más falleció su madre y nada hace pensar que abdique. De hecho, su esposa Camilla, pasa a ser la reina consorte, como se puede leer en el mismo comunicado en el que la casa real anunció el fallecimiento de la soberana. The Prince Of Wales, Prince Harry, Prince William Credit: John Stillwell - WPA Pool/Getty images "[Carlos] ha esperado este momento y está seguro de que puede hacer un buen trabajo. La gente sugiere que Carlos abdicará porque William y Kate [Middleton] son ​​más populares", dijo Williams a People. "Ese no es el caso. Está absolutamente convencido de que puede hacer un buen trabajo". Una vez Carlos asume el trono, William pasa a convertirá en el príncipe de Gales y Kate asumirá el título que una vez tuvo la princesa Diana, princesa de Gales, que es el título que ostenta el heredero a la corona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Isabel II falleció este jueves en el castillo de Balmoral, Escocia, a los 96 años y tras siete décadas de reinado. "La reina falleció en paz esta tarde en Balmoral", comunicó en un mensaje en Twitter la familia real. "El rey y la reina consorte seguirán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana".

