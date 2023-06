Carlos Adyan sobre presentar a su novio públicamente: "Por un momento dudé hacerlo, me decían 'te afectará en tu trabajo'" El presentador de En casa con Telemundo se encuentra vacacionando junto a su novio en París, ciudad en donde compartió una fuerte confesión sobre su relación Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Adyan y Carlos Quintanilla Carlos Adyan y Carlos Quintanilla en París | Credit: Instagram Carlos Adyan Hace algunos días, Carlos Adyan decidió mostrar al mundo entero que Carlos Quintanilla es el amor de su vida. "Es mi pareja y andamos felices", dijo el puertorriqueño durante una entrevista. Tras el anuncio, el carismático conductor, quien no ha reparado en responder a sus detractores, compartió no solo imágenes de sus románticas vacaciones en Francia con su pareja, también ha confesado que llegar a ese punto en su vida no ha sido tan fácil como muchos piensan. "Cuando me decían por qué no hablas de tu vida personal públicamente, les decía lo mismo: 'Yo me siento igual que el resto del mundo, decir lo que soy a nivel personal públicamente no hará ninguna diferencia, pero el día que consiga a la persona con quien quiero compartir mi vida mi gente lo sabrá'. Hoy es un hecho", escribió el puertorriqueño en sus redes sociales junto a una imagen frente a la Torre Eiffel y el Vicepresidente de Contenido Original de Sony Pictures Television para Latinoamérica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por un momento dudé hacerlo, me decían 'te afectará en tu trabajo, las marcas y la gente no te verán igual', pero entendí que mi vida personal no cambiaría mi profesionalismo y mucho menos mi preparación y deseo de superarme". De hecho, Adyan continúa orgulloso su trabajo en la cadena Telemundo. "Comprendí que no todo el mundo estaría feliz pero con que nosotros lo fuéramos era suficiente y que nada compensaría lo que realmente importa en la vida: ser feliz, formar una familia y compartir con quienes amas", escribió Adyan que al final se comparó con otras celebridades. "Si Andy Cohen, Ellen DeGeneres y Anderson Cooper lo hicieron, no debe haber temor ".

