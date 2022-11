A Carlos Adyan se le cae parte de su dentadura en pleno show y así reaccionó el presentador Carlos Adyan pasó un apuro en el programa En casa con Telemundo cuando se le cayó la lámina dental en la transmisión en vivo. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Adyan tuvo un percance en plena grabación del programa En casa con Telemundo. Al presentador puertorriqueño se le cayó un diente. El video del incómodo momento se ha vuelto viral y Adyan lo compartió en sus redes sociales reflexionando sobre esta vivencia. "Me han pasado cosas fuertes al aire pero lo de hoy fue extraordinario", escribió el periodista en Instagram junto a un emoji de risa. "Se me cayó la carilla en pleno show, salí 20 segundos del set, me la acomodé y seguí conduciendo toda la hora". Como todo un profesional, siguió copresentando el programa junto a Ana Jurka y Aleyda Ortiz, que quedaron en shock al ver lo que pasaba. El presentador ya había contado los secretos detrás de su perfecta sonrisa. Carlos Adyan Carlos Adyan | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group ¿Qué pasó en el programa? "En el segmento anterior me había comido una tostada mexicana muy dura y la lámina se despegó. Lo importante es que me la acomodé, terminé el show y mi querido @beauchampdental_ me atendió de emergencia", contó sobre su dentista, a quien fue a ver después del programa para arreglar el daño. "No lo iba a contar pero recibí un montón de mensajes y para que no les cuenten mal, mejor les digo yo", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presentador recibió una lluvia de mensajes de apoyo de amigos y colegas en sus redes sociales. "¿Mira, estás mudando los dientes a los 30?", bromeó Genesis Camila. "Lo sigo viendo y amo tu reacción, todo lindo", escribió Alix Aspe. "¿Será que te hicieron brujería?", bromeó Ana Jurka. Lo cierto es que Adyan reaccionó como un campeón y agradeció en sus Instagram Stories el apoyo de sus fanáticos. "No pensé que el video se fuese a convertir en algo tan positivo. He recibido un montón de mensajes bonitos", relató. "Todo lo malo tiene algo bueno".

