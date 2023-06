"Yo no pido aceptación, pido respeto": Carlos Adyan se emociona hasta las lágrimas al compartir en su programa que se casa con su novio "Desde que yo entré a esta industria se mencionaba que un presentador tenía que mantener una imagen de macho, de galán… Yo así me siento, me siento macho, me siento galán, me siento feliz, me siento afortunado...", dijo el conductor de En casa con Telemundo. "Así como se festeja un amor heterosexual se tiene que festejar también un amor homosexual. Soy igual que todo el mundo". Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Adyan Carlos Aydan, conductor de En casa con Telemundo | Credit: En casa con Telemundo Carlos Adyan no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al compartir este jueves en su programa, En casa con Telemundo, la noticia de que se va a casar con su novio Carlos Quintanilla. "Es un cambio muy grande en mi vida, un cambio que estoy listo para dar, un cambio que me tomó muchísimo tiempo pensarlo, pero fue un cambio que me hace sentir pleno. Ha sido un cambio que me ha hecho sentir Carlos Adyan, el ser humano que siempre personalmente he admirado, el ser humano que se levanta todas las mañanas a trabajar con mucha energía, el ser humano que siempre quiso una familia y la buscó, la consiguió y hoy por hoy puedo decir que estoy contento y estoy listo para emprender ese gran viaje que va a ser el matrimonio", expresó visiblemente emocionado. Carlos Adyan Carlos Adyan, conductor de En casa con Telemundo | Credit: En casa con Telemundo Sin poder contener las lágrimas, el conductor puertorriqueño reconoció que lo pensó mucho antes de compartir esta parte tan íntima de su vida "porque desde que yo entré a esta industria se mencionaba que un presentador tenía que mantener una imagen de macho, de galán… Yo así me siento, me siento macho, me siento galán, me siento feliz, me siento afortunado y con decir esto yo no pido aceptación, más que nada pido respeto, así como yo siempre he ejercido mi labor". Adyan contó que su familia sabe de su orientación sexual desde que tiene 18 años. "Le agradezco a mi madre muchísimo por aceptarme desde el primer momento, a mi familia y a la familia de Carlos también porque cuando contamos sobre este suceso evidentemente era un gran paso, especialmente Carlos, que viene de una familia muy conservadora, y decíamos 'vamos a hacerlo, estamos felices nosotros y para nosotros lo que más nos importa y lo que más nos hace feliz es nuestra felicidad', así que gracias al público también por aceptarme". Carlos Adyan Carlos Adyan, conductor de En casa con Telemundo | Credit: En casa con Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Por qué decides compartir esta noticia tan importante que algunas personas no se atreven a contar?", le preguntó su compañera, Aleyda Ortiz. "Lo hice porque soy figura pública, porque el público no merece vivir de apariencias, ni yo tampoco, entonces así como se festeja un amor heterosexual se tiene que festejar también un amor homosexual. Soy igual que todo el mundo. Como les dije al principio, yo no exijo aceptación pero sí exijo muchísimo respeto, así como yo he tratado a nuestra audiencia por muchísimos años", expresó. "A mi madre, a mi familia, a la familia de Carlos y al público gracias por ese respeto, estoy feliz, contento y feliz de poder ejercer el trabajo que tanto amo".

