Carlos Adyan se casa: "No me gusta vivir con máscaras... estoy a un lado de un hombre maravilloso"

Dejando el glamour que lo caracteriza durante las emisiones del programa En casa con Telemundo, Carlos Adyan eligió una vestimenta relajada para disfrutar de una cena romántica junto a su novio Carlos Quintanilla en un crucero sobre el río Sena en París.

"[Carlos] estaba sudando y me decía: 'Ponte más elegante' y yo: 'No, no, así [me voy] porque tengo mucho calor. Él traía un traje entonces se quitó el traje para estar iguales", recuerda el puertorriqueño de 28 años de esa noche de a principios de junio cuando tomó nota del extraño comportamiento de su pareja. "Cuando estábamos sentados Carlos no toma, pero ese día estaba tan nervioso que empezó a tomar".

Otro dato que lo puso en alerta: había una fotógrafa que no paraba de tomarles fotos a ellos en un crucero repleto de personas. "Le escribí a Javi mi productor [de En casa…y ] le digo: 'Creo que me voy a comprometer'", recuerda emocionado Adyan en exclusiva para People en Español. "Cuando estábamos pasando por segunda vez por la Torre Eiffel, le pregunto [a Carlos]: '¿Esto es lo que está pasando?' y él me dice: 'Sí, es lo que estás pensando', y se arrodilló y ahí pasó todo. Empecé a llorar, ¡imagínate!".

La emoción no fue para menos. Rodeados de aplausos y felicitaciones de los comensales, Adyan se sintió el hombre más afortunado. "El ver que estoy a un lado de un hombre maravilloso fue [increíble], se me hizo un nudo en el estómago", dice orgulloso el presentador de su prometido. "Carlos me hizo mejor persona".

La historia de los tórtolos inició hace exactamente tres años cuando la conductora Vanessa Claudio los presentó. "Era un amigo más, yo no sabía que era homosexual, nunca crucé esa raya y aparte estaba saliendo de una relación", cuenta Adyan de la noche en que conoció en una cena en Miami al guionista mexicano de 39 años. "Pero cuando pasa el tiempo intentamos salir. La primera vez que salimos no funcionó, no era el momento".

Ese momento llegó en octubre del año pasado. "Al año y medio yo le escribo y le digo: '¿Crees en las segundas oportunidades?'", recuerda Adyan. "Y él me dice: 'No creo en las segundas oportunidades pero a ti te la voy a dar' y ahí comenzó todo de nuevo".

Tan cómodos y seguros se sintieron el uno con el otro que decidieron mudarse juntos en febrero, y en junio Carlos compartió con el mundo a través de sus redes sociales que estaba enamorado.

"Amistades me decían que no lo hiciera porque me podía afectar mi imagen como el galán, como el presentador. Pero una cosa no quita la otra. Me tomé la valentía de hacerlo público porque si estás en paz contigo mismo nadie te puede hacer daño", dice Adyan, quien ha sido blanco de dardos negativos después de hacer pública su relación con el también director de escena y profesor que ha trabajado en producciones para, entre otros Netflix, Amazon Prime, Televisa, TV Azteca y Sony Teleset.

"A Carlos sí le ha chocado un poco porque no es figura pública, pero yo le decía que no le podía dar vida a esos comentarios [negativos] porque nosotros somos los que tenemos que estar felices. Ha sido una terapia constante que hemos tenido", agrega Adyan. "Él es muy maduro y adulto para entender que lo que piense la gente de nosotros no nos definen, y eso lo tenemos muy claro".

Igual son los siguientes pasos: Después de arreglar su anillo Tiffany —que le quedó un poquito grande— viene la boda rodeados de amigos y familiares, y algo más. "El próximo paso es adoptar un hijo y otro por subrogación. Quiero eso y Carlos también, queremos uno adoptado y uno con nuestros genes", confiesa. "No me gusta vivir con máscaras, veo mucha gente que por querer conservar un trabajo nunca viven felices consigo mismos. Por eso yo hago este artículo y esta portada… A Carlos [Adyan] lo quieren por el profesional, no porque es Carlos el homosexual o el novio de Carlos".

"No me gusta vivir con máscaras. Por eso yo hago esta portada… A Carlos [Adyan] lo quieren por el profesional, no porque es Carlos el homosexual o el novio de Carlos" — carlos adyan

Carlos Adyan y Carlos Quintanilla compromiso en Paris Credit: Virginia Honig

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio?

No me esperaba nada. Era un tema que ya habíamos platicado porque es una relación muy bonita y muy sana, sin embargo no sabíamos quién de los dos iba a dar el paso. Fuimos a París a la boda de una amiga y veo que dos días antes de llegar mi agente de viajes —Carlos consiguió el contacto— me dijo: 'Oye Carlos vimos la noticia que salió en People en Español [sobre tu relación] y estamos muy orgullosos de ti y nos gustaría regalarte una cena.

Le dije[a mi novio]: 'Mira, Carlos, nos quieren hacer una cena. No es para publicar nada, es para celebrar'. Yo no sabía que Carlos era el que estaba organizando la cena. Durante todo el día él me estaba haciendo bromitas, y él es muy introvertido y me decía: 'Imagínate que nos comprometamos en París'.

Fue en el crucero por el río Sena [que pasó]. Nos llegaron a recoger a las seis de la tarde y él estaba sudando. Yo me fui menos formal y él me decía: 'Ponte más elegante' y yo: 'No, no, así porque tengo mucho calor'. Él traía un traje, entonces se quitó el traje para estar iguales.

Carlos Adyan y Carlos Quintanilla Compromiso Paris Credit: Virginia Honig

Cuando estábamos sentados en el crucero, Carlos no toma pero ese día estaba tan nervioso que empezó a tomar. Llega un momento en que llegó una fotógrafa a tomarme fotos, y algo no me cuadró: '¿Por qué esa mujer me está tomando fotos?'. Le escribí a Javi mi productor [de En casa...y] ya después de quince o veinte minutos que la mujer [seguía] tomando fotos, ya cuando habíamos tomado como tres copas de vino le digo: 'Creo que me voy a comprometer'.

Carlos Adyan y Carlos Quintanilla Compromiso Paris Credit: Virginia Honig

Cuando estábamos pasando por segunda vez por la Torre Eiffel, le pregunto [a Carlos]: '¿Esto es lo que está pasando?', y él me dice: 'Sí es lo que estás pensando', y se arrodilló y ahí pasó todo, fue todo inesperado. Pero como cinco minutos antes empecé a sospechar.

Empecé a llorar, imagínate. La fotógrafa se encargó de tomar el video del momento; fue un momento muy bonito.

Carlos Adyan y Carlos Quintanilla Compromiso Paris Credit: Virginia Honig

"No me esperaba nada. Era un tema que ya habíamos platicado porque es una relación muy bonita y muy sana, sin embargo no sabíamos quién de los dos iba a dar el paso... Fue un momento muy bonito" — Carlos adyan

¿Cuando viste a Carlos arrodillado qué sentiste?

El ver que estoy a un lado de un hombre maravilloso fue [increíble]… De hecho, yo no había publicado nada junto a él después de que lo dije [que tenía pareja], pero me la estaba pasando tan bien que publiqué [una foto con él en Europa]. Carlos me dijo que cuando lo hice dijo: 'Este es el hombre de mi vida' y [decidió darme] el anillo. Cuando lo veo de esa manera, para mí también es… se me hizo un nudo en el estómago.

Carlos Adyan y Carlos Quintanilla Compromiso Paris Credit: Virginia Honig

¿Cómo se dio el flechazo?

Nos conocemos hace tres años, nos presentó Vanessa Claudio que era la presentadora de Suelta la sopa en ese entonces. La primera vez que salimos no había nada, era un amigo más. Yo no sabía que era homosexual, nunca crucé esa raya y aparte estaba saliendo de una relación.

Pero cuando pasa el tiempo intentamos salir. La primera vez que salimos no funcionó, no era el momento. Salimos unas ocho veces en un mes y no funcionó. Al año y medio yo le escribo y le digo: '¿Crees en las segundas oportunidades?', y él me dice: 'No creo en las segundas oportunidades pero a ti te la voy a dar'. Y ahí comenzó todo de nuevo. Fue a principios de octubre del año pasado.

La primera vez que salimos fue hace tres años en el cumpleaños de una amiga.

Carlos Adyan y Carlos Quintanilla La primera vez que se conocieron Carlos Adyan y Carlos Quintanilla | Credit: Cortesía de Carlos Adyan

No estábamos listos la primera vez, no estábamos estables para comenzar una relación sana y nos dimos nuestro tiempo. Nos dimos cuenta que somos fuertes de carácter; él es artista, escritor y yo soy presentador y también tengo mi ego. Nos mudamos juntos en febrero. Él iba comprar una propiedad pero le dije que se viniera a casa y eso era una prueba para ver si funcionaba; luego fueron las fotos de Turquía.

Vivimos juntos, él va mucho a México por temas de trabajo.

"Nos dimos cuenta que somos fuertes de carácter; él es artista, escritor y yo soy presentador y también tengo mi ego" — carlos adyan

¿Qué te dice tu familia?

Mi mami está fascinada, siempre me ha apoyado. Mi familia conoce mi orientación sexual desde que tengo 18 años. Siempre dije que desde el momento en que encontrara a la persona [con quien] quería pasar el resto de mi vida [ese] era el momento de compartir mi relación, no mi orientación sexual.

Mi mamá está muy feliz, ella quería saber antes para ser parte de la sorpresa. A Carlos [Adyan] lo quieren por el profesional, no porque es Carlos el homosexual o el novio de Carlos.

Carlos Adyan y Carlos Quintanilla Carlos Adyan presenta a sus abuelos a su novio Carlos Quintanilla en Puerto Rico | Credit: Cortesía de Carlos Adyan

"Siempre dije que desde el momento en que encontrara a la persona [con quien] quería pasar el resto de mi vida [ese] era el momento de compartir mi relación, no mi orientación sexual" — carlos adyan

¿Eres hijo único?

Somos tres hermanos. Mis hermanos están muy felices, ya habían conocido a otras de mis parejas anteriormente. Papi también sabe, cuando me visitó hace siete meses en Miami. Nunca hablamos del tema sino hasta hace siete meses; se habló de lo que soy yo, también me aceptó muy bien. Cuando se enteraron [de nuestro compromiso] me llamó mi papá y mi madrastra y me felicitaron.

La gente te quiere por lo que eres, bien dices, sin embargo hay gente que agrede…

A Carlos si le ha chocado un poco porque no es figura pública. Para él fue un tema complicado; él ha trabajado con artistas muy grandes pero nunca ha estado con un artista. A él si le chocaban los comentarios [negativos], pero yo le decía que no le podía dar vida a esos comentarios porque nosotros somos los que tenemos que estar felices. Ha sido una terapia constante que hemos tenido. Él es muy maduro y adulto para entender que lo que piense la gente de nosotros no nos define y eso lo tenemos muy claro.

Carlos Adyan y Carlos Quintanilla Compromiso Paris Credit: Virginia Honig

A mí no me gusta molestar en casas ajenas entonces no vengan a molestar [a la mía]. Sí acepto la crítica pero la acepto de quien vengan. Esto me ha hecho el ser humano más fuerte del mundo. Hoy pueden decir lo que quieran de Carlos Adyan pero Carlos tiene la mente tan clara que no le tengo miedo a nada.

Amistades me decían que no lo hiciera [decir que tenía novio] porque me podía afectar mi imagen como el galán, como el presentador. Pero una cosa no quita la otra. Me tomé la valentía de hacerlo público porque si estás en paz contigo mismo nadie te puede hacer daño. Y estoy más consolidado como profesional y era el tiempo para hacerlo.

No me gusta vivir con máscaras. Veo mucha gente que por conservar un trabajo nunca viven felices consigo mismos. Por eso yo hago este artículo y esta portada. Un trabajo no te define; lo que te define eres tú. Yo no podía vivir así.

Carlos Adyan y Carlos Quintanilla Compromiso Paris Credit: Virginia Honig

¿Cómo está la familia de Carlos?

La mamá de Carlos está feliz, ella me llamó llorando y me dio las gracias por ser parte de la familia. Han sido muchas cosas positivas que es imposible centrarme en lo negativo.

"No me gusta vivir con máscaras. Veo mucha gente que por conservar un trabajo nunca viven felices consigo mismos" — carlos adyan

¿Cuándo será la boda?

Ya lo hemos hablado, de quiénes serán los invitados, People en Español estará presente. Quiero que sea para el año que viene, para mayo.

Carlos Adyan y Carlos Quintanilla Compromiso Paris Credit: Virginia Honig

¿Han pensado en tener hijos?

Ese es el próximo paso, una de esas cosas que he querido es adoptar un hijo y [tener] otro por subrogación. Quiero eso y Carlos también; queremos uno adoptado y uno con nuestros genes.

¿Qué disfrutan hacer en pareja?

Ha sido bien complicado (risas). A mí me gusta salir y a él le gusta estar en casa viendo series, pues a eso se dedica [a hacer series]. Yo no soy mucho de ver series, pero las veo y yo me lo llevo de rumba. Hasta me lo llevé al concierto de Anuel. Lo ha tomado muy bien, eso ha sido lo más bonito que queremos que funcione y hacemos lo que nos hace feliz a cada uno de nosotros. El hecho de hacer cosas individuales es importante. Él sale de vez en cuando con sus amistades, yo también.

Carlos Adyan y Carlos Quintanilla Compromiso Paris Credit: Virginia Honig

¿Qué te hizo enamorarte de él?