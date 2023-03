Carlos Adyan pone en su lugar a un seguidor tras un desagradable comentario en redes El conductor protagonizó una divertida escena con su invitada, La Tigresa del Oriente, que dio lugar a la reacción de este hater. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros estrella de Telemundo. Carlos Adyan se ha metido en el bolsillo a la audiencia con su manera especial de contar las cosas y, sobre todo, con su sentido del humor. Esta semana, el conductor puertorriqueño vivía una escena en su show, En casa con Telemundo, que provocó muchas risas y, como suele ocurrir en las redes, también algún que otro comentario no tan agradable. La invitada fue La Tigresa del Oriente, quien quedó prendada del carismático presentador y así se lo hizo saber en pleno show. Sin pensárselo dos veces, se le tiró encima para comérselo a besos, un momento de lo más cómico al que Carlos siguió el juego con la alegría que le caracteriza. Mientras hubo muchos que aplaudieron este juego por aquello de repartir buena vibra a quienes están en casa, otros cuestionaron lo ocurrido. Carlos Adyan Carlos Adyan | Credit: Instagram Carlos Adyan "Pa' ver si se hace hombre", le escribió un seguidor junto a un emoji de carcajada. Lejos de quedarse callado, Carlos le respondió con un mensaje corto pero directo y al grano. "Tan alfa tú", contestó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El comentario del hater le valió unas cuantas respuestas por parte de quienes adoran al presentador, al que defendieron con todo. Otros se mostraron en desacuerdo con lo ocurrido al considerar que, si Carlos hubiera sido una mujer, ese comportamiento de La Tigresa habría sido considerado acoso. Carlos Adyan Carlos Adyan y La Tigresa Del Oriente | Credit: IG/En Casa Con Telemundo "No me gusta la desigualdad que hay. Aquí no veo a colectivos feministas diciendo que es acoso. Imaginen que fuera una presentadora con un invitado varón. El invitado ya hubiera terminado con su carrera ya que todos lo acusarían de abuso y acoso. Pero no. Como es un hombre el acosado no importa", lee uno de los escritos. Diferencia de opiniones que se expresaron con libertad pero que no restaron ni un ápice de la buena intención de esta escena televisiva que ya queda entre las más divertidas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carlos Adyan pone en su lugar a un seguidor tras un desagradable comentario en redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.