Carlos Adyan responde a los comentarios en redes sobre su noviazgo: "No me vengas a culpar de tus problemas" El presentador de Telemundo Carlos Adyan presentó orgulloso a su pareja, Carlos Quintanilla, y por supuesto, los comentarios en las redes no se hicieron esperar, ¡los detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Adyan Carlos Adyan y su pareja Carlos Quintanilla | Credit: Instagram Carlos Quintanilla Carlos Quintanilla, vicepresidente de Contenido Original de Sony Pictures Television para Latinoamérica, fue el hombre que robó el corazón de Carlos Adyan. "Es mi pareja y andamos felices", compartió Adyan en entrevista con Jey Nel. Desde ese momento, los comentarios no se hicieron esperar, así como muchos de los seguidores en la redes apoyaron y felicitaron al conductor de En casa con Telemundo, muchos otros no se mostraron tan contentos. "Por eso habemos tantas mujeres que no encontramos novio", escribió una usuaria. "Qué desperdicio". Carlos Adyan comentarios Carlos Adyan comentarios | Credit: People en español IG Ni lento ni perezoso, Adyan contestó con el sentido del humor que lo ha caracterizado y con el que ha conquistado al público televidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y a mí no me vengas a culpar de tus problemas", escribió el puertorriqueño con un emoji de carcajada. "Es asqueroso, hombres con hombres", escribió otra. Carlos Adyan comentarios Carlos Adyan comentarios | Credit: People en español IG "Que la gente que no le guste pues que se jo…", contestó Adyan de muy buen ánimo. La realidad es que digan lo que digan los "Carlos", son felices. El presentador de En casa… y el también escritor y creador de la exitosa serie de Netflix Control Z viajaron juntos el pasado mes de marzo a Turquía, donde derrocharon amor y complicidad mientras recorrían algunos de los lugares más emblemáticos del país, como Capadocia. Carlos Adyan Carlos Adyan y su pareja Carlos Quintanilla | Credit: Instagram Carlos Adyan "Los Carlos somos un gran equipo. Siempre muchas risas que de eso se trata la vida", escribió el ejecutivo en sus redes sociales. ¡Love is love!

