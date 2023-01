Carlos Adyan responde a mensaje de María Celeste Arrarás: "Que ella vea [el video] antes de hablar. No dije nada fuera de lo normal" María Celeste Arrarás mostró su descontento ante un supuesto comentario que el conductor de En casa con Telemundo hizo sobre ella. Hoy Carlos Adyan responde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras mostrarse "sorprendida" al escuchar que En casa con Telemundo "criticaron" y "tergiversaron" sus comentarios sobre la elección de Miss Universo. María Celeste Arrarás alzó la voz a través de sus redes sociales. "Estoy sorprendida tras escuchar que en el programa En casa con Telemundo me criticaron y tergiversaron mis comentarios sobre la elección del concurso de Miss Universo", expresó la extitular del programa Al rojo vivo (Telemundo), quien al enterarse de la ganadora expresó que habían mejores candidatas para portar la corona. Maria Celeste Arraras y Carlos Adyan Maria Celeste Arraras y Carlos Adyan | Credit: Jason Koerner/Getty Images for Billboard; Mireya Acierto/Getty Images "Que el presentador de ese programa, por quien siempre he sentido un gran aprecio, diga que yo ataqué de una manera fea a la ganadora es un disparate. Simplemente me limité a decir que no ganó la más bella del certamen -algo con lo que millones de personas están de acuerdo". En dicha grabación, Carlos Adyan expone lo siguiente: "Myrka Dellanos va a responder a la acusación de María Celeste", dijo el puertirriqueño a sus compañeros de plató Aleyda Ortiz, Ana Jurka y Alfredo Lomelí. "Myrka no toma las críticas bien porque [a] María Celeste se le respetó la decisión y es importante que respete la decisión de la jueza". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como dice la letra de la nueva canción de Shakira, "claramente" los comentarios del joven conductor no agradaron del todo a la puertorriqueña. "No sé cómo alguien en su sano juicio puede concluir que mis comentarios sobre el certamen van dirigidos a criticar la participación de Myrka en el concurso", dijo. "Nunca he sido de medias tintas, ni de indirectas y si tuviese algo que decir lo haría con nombre y apellido y ese no fue el caso. Además nunca atacaría públicamente a alguien a quien considero mi buena amiga y de cuyos triunfos me alegro de sobremanera". Hasta el momento Adyan no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el asunto. El boricua se ha limitado a responder en Instagram a todos su detractores que lo juzgan por lo sucedido. Carlos Adyan Instagram Credit: Instagram/@carlosadyan "Que [María Celeste] busque el video y se dará cuenta que no hubo nada atípico", escribió Adyan a un seguidor que no había dicho lo correcto sobre Arrarás. "Que ella publique el video y que lo vea antes de hablar. No dije nada fuera de ko normal", y agregó. "Quieren hacer todo enorme cuando no hay nada". Carlos Adyan Instagram Credit: Instagram/@carlosadyan

