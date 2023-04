Un pícaro Carlos Adyan pone en apuros a Madison Anderson y Pepe Gámez con este comentario El presentador no perdió la oportunidad de decirles algo mientras los que fueran participantes de La casa de los famosos visitaban Puerto Rico Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Madison Anderson ganara La casa de los famosos 3 el pasado lunes, su vida ha sido un no parar. La modelo ahora está en Puerto Rico, sigue con su gira de medios y presentaciones y, en esta ocasión, acudió muy bien acompañada. A su lado y en su Isla del Encanto está Pepe Gámez, su compañero, cómplice y amigo del alma dentro del reality con quien está viviendo esta nube de ilusión tras la salida de la casa. Ambos conectaron con el plató de En casa con Telemundo, donde cubrieron la llegada de ambos y la espectacular acogida de su gente. Siempre cariñosos y atentos con el show, a donde también acudieron tras su salida, vivieron un momento de lo más picarón. Y todo debido a Carlos Adyan, quien ha cubierto el programa de principio a fin y a quien no se le escapa ningún detalle. Pepe Madison Credit: La mesa caliente Mientras los exconcursantes hablaban de lo que significaba estar en Puerto Rico y todo lo que sentían con el recibimiento de su gente, además de su bonita relación de amistad, Carlos hacía gestos desde el plató. Tenía algo que decirles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la insistencia de Pepe y Madison de su amistad y cariño, el comunicador les puso en aprietos al decirles algo que le salió del alma. "Mi papá y mi mamá empezaron como mejores amigos", dijo con un claro mensaje a sus destinatarios, quienes se dieron por aludidos. Ambos soltaron una sonrisita de felicidad y, recurriendo siempre a la broma y el humor, también le contestaron. "Carlos es muy inteligente con sus preguntas, ¡me encanta brother! A ver, Madison, ¿qué tienes que decirle a Carlos?", agregó Pepe. La ganadora de LCDLF, de quien se especula que podría haber vuelto a la soltería, también tenía algo que decir. "¡Ritmo!", añadió sin más. Todo quedó en un momento cómico y de muchas risas, donde la química es evidente. Pero, ¿podría esa amistad acabar en romance como los papis de Carlos? Tiempo al tiempo...

