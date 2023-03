Carlos Adyan opina sobre Dania Méndez en Big Brother Brasil y las redes explotan: "Ella lo normalizó" El conductor expresó su punto de vista y algunos estallaron contra él. "¿De verdad Carlos quieren normalizar lo que sucedió ayer?" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana, La casa de los famosos vivía un momento cargado de polémica. No ocurría en la vivienda donde las estrellas compiten en México, sino en Brasil, donde una de ellas, Dania Méndez, pasaba unos días de intercambio. Su estancia arrancó como un huracán y terminó con un momento televisivo que ha generado un gran debate. Dos de los que fueran sus compañeros en Big Brother Brasil terminaron siendo expulsados por la organización por sobrepasar ciertos límites con la influencer. El programa consideró que no respetaron a la participante con ciertas actitudes que rozaron el acoso. El momento ha generado dos bandos opuestos de opiniones; quienes consideran que verdaderamente cruzaron el espacio íntimo de Dania sin su permiso, y quienes, por otro lado, aceptando que no estuvo bien dicho comportamiento, piensan que Dania en ningún momento se mostró incómoda por la situación. Carlos y Dania Carlos Aydan opina sobre la actitud de Dania Méndez en Big Brother Brasil | Credit: Carlos Adyan: (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for iHeartRadio) Dania Méndez: Telemundo Uno de los colaboradores de Telemundo y habitual en el famoso reality, ha dado su opinión sincera al respecto, valiéndole un sinfín de críticas. Carlos Adyan compartió su punto de vista en Twitter y las reacciones no se hicieron esperar. "Muchos están ofendidos, pero ella está normal y consciente de lo que ocurrió. Si a ella no le molesta, y lo ve normal y de su agrado, no debería molestarles", expresó sin censura. Un tuit que muchos no entendieron. "¿De verdad Carlos quieren normalizar lo que sucedió ayer?", le escribió una seguidora. El presentador contestó. "Lo que pasa es que Dania lo normalizó… mira los realities que ha estado y cómo comenzó y se desarrolló todo, y cómo todo siguió normal hoy. Entonces, quien debería quejarse es ella", insistió. La cara de En casa con Telemundo no quitó culpa a los responsables ni tampoco restó importancia a lo sucedido, su opinión se limitó a la reacción de Dania a esos comportamientos inaceptables. Sin embargo, algunos seguidores entendieron sus mensajes de otra forma y no dudaron en arremeter contra él. "Super desagradable tu comentario", "Qué comentario tan desafortunado", "Qué genial tu inteligencia", "¿Qué onda contigo?", "No puedo creer que digas eso", le escribieron algunos. Tras lo sucedido, Dania se despidió de sus compañeros brasileños para regresar a La casa de los famosos y continuar su reality.

