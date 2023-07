Conoce a Nayda Colón, la exitosa, joven y bella mamá de Carlos Adyan La empresaria, además, es una madre orgullosa de los logros y gran corazón de su hijo, con quien celebra por todo lo alto su compromiso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Adyan y su mamá Carlos Adyan y su mamá, Nayda Colón | Credit: IG/Nayda Colón Son muchos los motivos que tiene Carlos Adyan para ser feliz y celebrar la vida. Entre ellos, el amor que vive con su pareja, Carlos Quintanilla con quien se acaba de comprometer tal y como mostramos en exclusiva en People en Español. Hay otro amor que llena el corazón del exitoso conductor: su mamá, Nayda Colón. Ella ha sido de las primeras en felicitarle por la buena nueva con unas palabras que demuestran la unión y complicidad entre madre e hijo. "Te adoro mi Carlos, madre orgullosa de ti", le escribió su progenitora. Conocer un poco de la vida de Nayda hace más fácil entender por qué el comunicador es como es. Es decir, un hombre entregado a su trabajo, a su pareja y enamorado de la vida. Trabajar duro por los sueños y hacerlos realidad es algo que el presentador ha heredado desde la cuna. Su mamá, quien podría pasar por su hermana por su juventud y belleza, es una exitosa emprendedora. Bajo el nombre de Nayda Colon Boutique, la empresaria cuenta con un negocio para que la mujer luzca y se sienta "bella y espectacular". Una cadena de tres tiendas con base en Orlando, Florida, en Cayey y en Salinas, estas dos últimas en Puerto Rico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ofrece ropa y accesorios de todo tipo, diseñados para ensalzar la alegría, la femineidad y la de la mujer. La variedad en modelos y gama de colores es la gran protagonista de su línea, la cual se puede adquirir físicamente en las tiendas u online. Nayda no solo triunfa en sus negocios, en los que pone todo su conocimiento, dedicación y pasión, también lo hace en lo personal. Felizmente enamorada, siempre presume de su compañero de vida, su cómplice y aliado en cada paso que da. Como también lo hace de sus tres hijos, Carlos, Ricardo y Jorge, el mayor logro de todos y su gran orgullo. Siempre que puede, se escapa para estar con su hijo en Miami para mimarle y consentirle, incluso acompañarle a algunos eventos del mundo del entretenimiento. La relación de ambos es excelente y Carlos solo tiene palabras de amor y agradecimiento para su madre, su mejor ejemplo. "Fruto de tu vientre, amor y dedicación. Felicidades para ti también, madraza linda", le escribió a su mamá en las redes. Aquí sí que se puede aplicar el famoso refrán que dice de tal palo tal astilla.

