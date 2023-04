Carlos Adyan se pronuncia sobre el despido de Adamari López: "Adamari me abrazó desde que llegué a Telemundo" Carlos Adyan se pronuncia sobre el despido de Adamari López desde la ciudad de México Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Adyan viajó a ciudad de México para acompañar a su amiga Alix Aspe el día de su boda. Fue en suelo azteca donde el conductor de En casa con Telemundo se enteró de la noticia sobre la salida de Adamari López de Telemundo. "Adamari me abrazó desde el primer momento que llegué a Telemundo", dijo Adyan en exclusiva a People en Español. "Para mí es y siempre será una gran amiga, y sobre todo una excelente profesional", y finalizó. "Terminó un lindo ciclo y lo mejor para ella esta por venir". Y Adyan no se equivoca, una fuente cercana a López, aseguró que la también actriz está "tranquila" y "enfocada en otros proyectos", a la par de que prepara feliz la primera comunión de su hija Alaïa junto a su expareja Toni Costa. Carlos Adyan y Adamari Lopez Credit: Jose Devillegas/WireImage; Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que Adyan, sus compañeros de Hoy día despidieron a la puertorriqueña de forma cariñosa y conmovedora. "Ha llegado el momento que hemos estado esperando porque hemos estado hablando durante todo el programa. Esta mañana celebramos la trayectoria de uno de los pilares de Hoy Día, nuestra compañera y amiga Adamari López, quien por más de 10 años ha estado compartiendo con todos nosotros y hoy día es momento de agradecerle", dijo Penélope Menchaca. La partida de López se suma a la salida de la cadena en tiempos recientes de Rodner Figueroa, Chiquibaby y Nacho Lozano. Desde hace unos meses, el programa Hoy día, del que la puertorriqueña era conductora, está inmerso en un proceso de transición que ha incluido la llegada de nuevos presentadores, como Daniel Arenas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carlos Adyan se pronuncia sobre el despido de Adamari López: "Adamari me abrazó desde que llegué a Telemundo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.