Carlos Adyan está felizmente enamorado: "Carlos Quintanilla es mi pareja y andamos felices" El conductor de En casa con Telemundo y el ejecutivo de televisión viajaron juntos el pasado mes de marzo a Turquía, donde derrocharon amor y complicidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Quintanilla Carlos Adyan y su pareja Carlos Quintanilla | Credit: Instagram Carlos Adyan; Instagram Carlos Quintanilla Carlos Adyan se ha convertido en uno de los rostros de su generación más populares y queridos de la televisión de habla hispana gracias a su trabajo al frente de la conducción del programa En casa con Telemundo, que se transmite de lunes a viernes a las 2 p. m., hora del Este. "[Conducir un programa como En casa con Telemundo] era un sueño [para mí]", confesó el joven presentador puertorriqueño en una reciente entrevista con el creador de contenido dominicano Jey Nel. Una de las claves de su éxito ha sido sin duda la naturalidad y autenticidad con la que siempre se ha mostrado ante el público. "Yo creo que el mayor reto de cualquier conductor es ser uno mismo y yo afortunadamente soy una persona muy segura de mí misma. Soy una persona que no me reservo mis opiniones y trabajo en una empresa y vivo en un país que es libre de expresión, entonces yo siento que eso también nos permite cuando tenemos esas herramientas fundamentales expresarnos libremente. En mi caso no he ocultado nunca de dónde vengo, no he ocultado nunca qué pienso sobre la vida, cada tema que quiero opinar opino libremente". Adyan, quien cuenta con medio millón de seguidores en Instagram, es un apasionado de su trabajo y eso se refleja diariamente en pantalla. "Yo no siento que trabajo… A mí a veces hasta me cuesta pedir días de vacaciones. La gente verá mucho viaje pero es parte de mi trabajo". Carlos Adyan Carlos Adyan | Credit: Instagram Carlos Adyan El éxito no solo sonríe al carismático presentador de Telemundo en el terreno profesional. En el ámbito personal, Adyan también tiene muchos motivos para sonreír. Uno de ellos tiene nombre y apellido: Carlos Quintanilla. El ejecutivo de televisión, quien actualmente es Vicepresidente de Contenido Original de Sony Pictures Television para Latinoamérica y anteriormente trabajó para Telemundo Streaming Studios, es el responsable de que el corazón del conductor lata con fuerza. Carlos Quintanilla Carlos Quintanilla | Credit: Instagram Carlos Quintanilla "Es mi pareja y andamos felices", compartió Adyan en entrevista con Jey Nel. El presentador de En casa con Telemundo y el también escritor y creador de la exitosa serie de Netflix Control Z viajaron juntos el pasado mes de marzo a Turquía, donde derrocharon amor y complicidad mientras recorrían algunos de los lugares más emblemáticos del país, como Capadocia. Carlos Adyan Carlos Adyan y su pareja Carlos Quintanilla | Credit: Instagram Carlos Quintanilla A través de su perfil de Instagram, Quintanilla publicó varias imágenes en las que presume de la compañía de Adyan. "Estambul es una ciudad mágica llena de gente linda y amable", escribió entonces. A lo que el conductor no tardó en comentar: "No te hagas, lo mágico fui yo. Te amo". Carlos Adyan Carlos Adyan y su pareja Carlos Quintanilla | Credit: Instagram Carlos Adyan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante el viaje, el ejecutivo se convirtió en el fotógrafo personal del presentador. "Me tocó ser camarógrafo, productor y hasta modelo de alfombras caras", bromeó en su día Quintanilla. Carlos Quintanilla Carlos Adyan y su pareja Carlos Quintanilla | Credit: Instagram Carlos Quintanilla El noviazgo entre ambos parece marchar a las mil maravillas. "Los Carlos somos un gran equipo. Siempre muchas risas que de eso se trata la vida", escribió el ejecutivo en Instagram. ¡Qué viva el amor!

