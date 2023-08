Carlos Adyan de En casa con Telemundo terminó el día en el hospital El conductor del programa de Telemundo compartió los detalles a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Adyan Carlos Adyan, conductor de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Carlos Adyan (x2) Carlos Adyan es uno de los conductores más activos en las redes sociales. Desde primera hora de la mañana, el presentador puertorriqueño comienza a compartir su día a día con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Ayer miércoles no fue así. Carlos Adyan Carlos Adyan, conductor de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Carlos Adyan El talento de Telemundo no se dejó ver en las redes sociales hasta la tarde, cuando publicó una historia desde el estudio de su programa En casa con Telemundo en la que informaba a sus más de 500 mil seguidores que llevaba desde las 2 de la mañana con dolor estomacal. Carlos Adyan Carlos Adyan, conductor de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Carlos Adyan "Hoy no me he conectado por aquí, he tenido una mañana de 'locos'. Ayer me vieron comiendo ostras, me intoxiqué, entonces tuve la mañana en la casa pero movidita, ya se pueden imaginar. Aquí llegamos al trabajo a cumplir, estoy fundido, como no tienen idea, ni pude ir al gimnasio ni pude hacer nada, pero aquí estamos, trabajando y deseándoles un hermoso día", compartió. Carlos Adyan Carlos Adyan, conductor de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Carlos Adyan Aunque condujo como cada tarde el show, el presentador terminó el día en el hospital. "Vine aquí porque seguía con mucho vómito. Estaba deshidratado, me pusieron un suero y aquí estoy esperando exámenes y cultivos", informó desde sus historias de Instagram. Carlos Adyan Carlos Adyan en el hospital | Credit: Instagram Carlos Adyan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para tranquilidad de sus seguidores, Adyan compartió que ya se sentía "bien", "pero quiero asegurarme que todo está excelente antes de mi viaje de mañana". "Es la primera vez que me atiendo en un hospital, pero el trato ha sido lindo", agregó. ¡Pronta recuperación Carlos Adyan!

