Carlos Adyan defiende a Nadia Ferreira de los rumores sobre sus lujosos antojos Con cara seria, el presentador sacó la cara por la esposa de su amigo, Marc Anthony, en el plató de su programa, En casa con Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su trabajo es contar la noticia e informar a los telespectadores de su programa, En casa con Telemundo, incluso si la cosa tiene que ver con algunos de sus famosos amigos. Este ha sido el caso de Nadia Ferreira, esposa de su amigo del alma, Marc Anthony, para el que Carlos Adyan trabajó algunos años. El show abordó el tema de los supuestos caprichos que a la modelo se le están antojando por su embarazo y tuvo que hablar al respecto. Mientras Andrea Meza contaba lo que la paraguaya podría estar requiriendo durante su estado de buena esperanza, todo caro y costoso, la cara de Adyan se mantenía seria y poco de acuerdo con la información. Carlos Adyan Carlos Adyan defiende a Nadia Ferreira | Credit: IG/Carlos Adyan Conocedor de la pareja, a cuya boda acudió, el puertorriqueño no dudó en sacar la cara por Nadia y poner en duda todo lo que se estaba diciendo. Sobre todo, porque, por encima de todo ella es una mujer responsable e incapaz de ciertas cosas, como beber alcohol en su estado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fresas frescas, salsa de vino Oporto, nata montada, helado de vainilla, menta, una botella de licor que cuesta 25 mil dólares y solamente se consigue en un restaurante en Nueva Orleans, ¿qué opinas de eso?", le preguntó su compañera ante su cara de extrañado. Carlos tuvo clara su respuesta. "Si se puede dar el lujo y dar ese lujo al bebé, no pasa nada. Yo dudo mucho que tome alcohol mientras esté embarazada... ella no es una chica irresponsable, incluso en la boda, ella no tomó nada y ya ella estaba embarazada, entonces no creo que esos antojos sean reales", concluyó convencido y poniendo así un parón a todo lo que se está diciendo.

