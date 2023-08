Carlos Adyan, de la televisión al teatro: "Me emociona verme en una faceta distinta y demostrarme a mí mismo que nada es imposible" El conductor de En casa con Telemundo estrena este viernes en Miami la obra 'Yo con mi arte tengo'. "Gracias a Dios [mi pareja] estará viéndome en primera fila. Carlos es profesor de actuación y dirección. Me ha dado muchos consejos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Adyan Carlos Adyan ¡al teatro! | Credit: Cortesía (x2) Si algo caracteriza a Carlos Adyan es lo inquieto que es. "Siempre quiero hacer cosas distintas", asegura el conductor del programa En casa con Telemundo. Por eso, no ha dudado en embarcarse en una nueva aventura profesional que lo saca por completo de su zona de confort: el teatro. El presentador puertorriqueño, quien se comprometió recientemente con su pareja, estrena este viernes en Miami la puesta en escena 'Yo con mi arte tengo' en el Tower Theater. ¿Qué da más vértigo: subirse al escenario o ponerse frente a las cámaras de En casa con Telemundo? Mucho más vértigo el teatro. Aunque En casa con Telemundo conlleva muchísima responsabilidad, es lo que hago diario y ya lo manejo, pero esto de la actuación es nuevo y por supuesto me da vértigo. Pero es muy rico. Carlos Adyan Credit: Cortesía Imagino que tu pareja va a estar ahí en primer fila para aplaudirte, ¿no? Gracias a Dios estará viéndome en primera fila, entre tantos compromisos de trabajo pudimos separar esa fecha. Me ha dado muchos consejos. Carlos es profesor de actuación y dirección y ha hecho eso para grandes actores, así que anda aconsejándome. Aunque dice que me quiere dejar ser y no quiere ser muy crítico porque no es su obra y que ya cuando me dirija él en una obra que me prepare (ríe). Me gustaría hacer una serie en un futuro — Carlos Adyan ¿Qué es lo que más te emociona de esta nueva aventura en tu carrera? Me emociona verme en una faceta distinta y demostrarme a mí mismo que nada es imposible. Carlos Adyan Carlos Adyan | Credit: Cortesía ¿Y lo que más miedo te da? Que me vaya en blanco en la tarima (ríe). Siempre me ha llamado la atención pero me daba miedito — Carlos Adyan El público que vaya a ver la obra, ¿qué faceta de Carlos Adyan verá? Un Carlos Adyan en personaje, algo que nunca han visto de mí pues siempre tiendo a ser muy transparente. Pero es lo bonito… Verán algo que no han visto y sé que será divertido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos Adyan Credit: Cortesía ¿Cómo inicia tu relación con el teatro? Siempre me ha llamado la atención pero me daba miedito. De hecho, hace 9 años tomé cursos con Sebastián Ligarde. Fue divertido y, aunque no hice nunca actuación, me funcionó bastante con las expresiones corporales. En sí la relación la comencé con esta obra. Después de este primer acercamiento, ¿te gustaría seguir desarrollando tu carrera como actor? Yo soy una persona de retos, por supuesto me gustaría prepararme en esa faceta sin descuidar la conducción pues es mi gran pasión. En la actuación me gustaría hacer una serie en un futuro, pero todo depende del ritmo que le ponga a mi preparación.

