Carlos Adyan culmina "una gran etapa" de su vida: "Estoy listo para la nueva" El conductor de En casa con Telemundo compartió este martes la noticia a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Adyan Carlos Adyan | Credit: Mezcalent A sus 27 años, Carlos Adyan vive una de las etapas más dulces de su vida. El joven presentador puertorriqueño no solo ha encontrado el éxito en el terreno profesional como conductor del programa En casa con Telemundo, que se transmite de lunes a viernes a las 2 p. m., hora del Este, sino también en el ámbito personal, donde mantiene un feliz noviazgo con el ejecutivo de televisión Carlos Quintanilla. "Es mi pareja y andamos felices", declaraba recientemente el rostro millennial de la cadena hispana en un live en Instagram. Siempre activo en las redes sociales, el carismático conductor quiso hacer cómplices este martes a sus seguidores –solo en Instagram cuenta con una comunidad que supera el medio millón– de un importante momento que se encuentra viviendo en el terreno personal. Carlos Adyan Carlos Adyan | Credit: Mezcalent "Hoy culminé una gran etapa de mi vida y estoy listo para la nueva", comenzó compartiendo Adyan, quien se ha convertido en uno de los rostros de su generación más populares de la televisión hispana. Pero, ¿qué etapa ha culminado el presentador? Carlos Adyan Carlos Adyan | Credit: Mezcalent "Me mudo de mi segunda propiedad que tantas memorias me dejó a un nuevo apartamento que estuve remodelando y que pronto verán el resultado", anunció Adyan. "Aunque no duré mucho en esta última, haré un cambio progresivo y para mí todo lo que sea crecimiento y oportunidad lo acojo de la mejor manera. Aquí vamos, un nuevo lugar en mi vida el cual juntos conoceremos". Carlos Adyan Carlos Adyan | Credit: Instagram Carlos Adyan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus seguidores no tardaron en inundar su publicación con mensajes de buenos deseos. "¡Bendiciones en esta nueva etapa", comentó la actriz cubana Aylín Mujica, quien participó recientemente en la tercera temporada del exitoso reality show La casa de los famosos. "¡Felicidades Carlitos! Muy contento por ti", se puede leer en otro de los comentarios.

